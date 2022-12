Estamos a cinco días de Nochevieja y si todavía no sabéis con qué sorprender, os traemos las prendas que no fallarán y que dejarán a todas boquiabiertas. La protagonista de nuestro artículo es una experta en crear lookazos, tiene muy buenas ideas y no se le escapa una tendencia. Rocío Osorno ha estrenado un little black dress al que le ha dado un toque original con un top de joyas de Zara que es una auténtica pasada. Te contamos todos los detalles a continuación y te damos ideas para incorporar esta prenda en más estilismos.

La sevillana tiene claro cómo destacar en estas fechas con sus party looks, para dejar a un lado los vestidos de lentejuelas y de pedrería, le ha dado una vuelta a su outfit y ha combinado una prenda clásica con un top con el que ya estamos fantaseando. La diseñadora de moda se enfundó en un precioso vestido mini de Bershka. El diseño lucía un escote strapless, de estilo corsetero, muy ceñido y drapeado que daba paso a una falda con varias capas de tul translúcido, plisado y con mucho volumen. El vestido no ha tardado en agotarse, tras unas horas, la marca colgaba el sold out en su página web.

Como el vestido tenía un color negro básico y no llamaba demasiado la atención, la influencer quiso darle el toque de brillo con un top de Zara ideal para tus noches más glamurosas. Se trata de un top de tiras de strass súper brillante que se ajustaba al cuello con una cadena, caía sobre los hombros, se ceñía a la cintura y volvía a caer sobre la pomposa falda.

Combina el top de joyas de Zara de Rocío Osorno con un top negro y unos pantalones tailoring

La clave para crear el mismo efecto que Rocío Osorno, es aprovechar un vestido de palabra de honor para cubrir los hombros y el pecho con el top. Este top joya en color gris antracita de Zara tiene un precio de 149 euros en la web y aún está disponible. Aunque no os aseguramos que vaya a durar demasiado, pues parece haberle encantado a todo el mundo y ahora solo quedan unas pocas unidades. ¡Corre a por él antes de que se agote!

Prueba con unos zapatos de tacón fino y punta angulosa para completar el look

Para tus piernas, puedes incluir unas medias negras tupidas o de lúrex transparente, dependiendo de si quieres lucir más o menos brillo. El zapato que elijas también será un condicionante a la hora de escoger accesorios. Rocío completó su look con un bolso de mano metálico de tipo clutch. Si vas a lucir unos stilettos negros sin demasiado adorno, puedes jugar la baza de un bolso más original o llamativo como el de ella. No obstante, si vas a apostar por unos zapatos con más fantasía, debes llevar un bolso más minimalista, para no parecer ostentosa ni demasiado recargada.

Rocío también se puso unos pendientes pequeños de brillantes, ya que llevaba el pelo suelto. Además, la instagramer aplicó en sus ojos un maquillaje metalizado combinado con una sombra negra a juego con su look, un gran eyeliner y un labial nude con acabado mate. Una manicura negra como la suya es todo lo que necesitas si vas a lucir strass o este tipo de brillos tan de fiesta.