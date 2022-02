Desde que hace unos días se hiciera pública la presunta relación de Rocío Osorno con Iker Casillas, la influencer no ha parado de protagonizar titulares. Si bien es cierto que la joven sevillana es desde hace tiempo un referente de estilo, con este rumor (que, por cierto, ninguno de los dos confirma ni desmiente) ha conseguido que todos sus looks generen infinidad de comentarios entre sus casi millón y medio de seguidores. El último estilismo que nos ha enamorado tiene como protagonista un abrigo que (estamos seguras) no te vas a quitar en toda la primavera. Nosotras ya lo tenemos en nuestra lista de deseos.

El abrigo de Rocío Osorno, un must para este primavera que puedes comprar en Zara

Rocío Osorno siempre nos sorprende con estilismos muy elaborados en los que todas las piezas encajan. En muchas ocasiones recurre a firmas low cost con prendas que están al alcance de todos los bolsillos como las últimas que nos ha enseñado. El look está compuesto por abrigo y pantalón de Zara y camisa de H&M, es decir, un estilismo perfecto para la primavera que puedes copiar de arriba a abajo sin gastarte un dineral.

Lo que más nos ha llamado la atención es el abrigo. Realmente se trata de una gabardina larga de color marrón donde lo más especial es su tejido efecto piel. Tiene cuello solapa, escote en pico y, como casi siempre sucede con este tipo de prendas, lo mejor es el precio: tan solo 59,95 euros. Es decir, te puedes hacer con una prenda super versátil para tus looks de primavera a un precio muy económico. ¡Un chollazo!

Los pantalones, también de Zara y la camisa de H&M

La empresaria sevillana ha apostado por unos pantalones de la misma marca que el abrigo para completar su estilismo. También de efecto piel, en esta caso son verde oliva, uno de los colores que pegarán con más fuerza esta primavera. Como complementos, ha elegido un pequeño bolso con cadena en un tono marrón más claro que el abrigo y unas sandalias negras con tacón de aguja que, sin duda, elevan el look. La camisa blanca es un modelo cropped de la nueva colección de H&M que también promete ser un éxito. En nuestra galería de enseñamos todas las prendas para que puedas copiar un estilismo con el que vas a triunfar.

Rocío Osorno, una empresaria de éxito

A su imparable carrera como influencer, Rocío suma el éxito de su propia firma de ropa especializada en vestidos de fiesta y de novia con diseños de líneas muy femeninas. La sevillana se ha especializado en prendas para invitadas a celebraciones que busquen sobresalir convirtiéndose en una de las diseñadoras favoritas de nuestras celebrities.