Hace pocos días de la esperadísima apertura de la nueva tienda de Lefties en el corazón de Madrid. Multitud de rostros conocidos se dejaron ver por la tienda para llenar su tote bag con las prendas más chulas que estrenar en fiestas. La cantante mexicana Sofía Reyes actuó en las nuevas instalaciones de la tienda para dar el pistoletazo de salida. Rocío Flores y Rocío Osorno han mostrado en sus últimas apariciones prendas de la última colección de Lefties que os encantarán. Analizamos sus looks a continuación y os descubrimos sus prendas para que podáis imitar sus estilismos.

Rocío Flores ayer cumplió uno de sus sueños de adolescente, conocer a uno de sus grupos musicales favoritos: Fondo Flamenco. Después de asistir al concierto del trío sevillano junto a su padre, Antonio David Flores, pudo conocerles en persona. Y para este día tan especial, la joven se enfundó en un vestido camisero de polipiel de Lefties que iba mucho con su estilo. La hija de Rocío Carrasco lo ha dado todo esta temporada por el efecto cuero, no hay un solo día que no salga a la calle con prendas de efecto leather. El vestido tenía una botonadura frontal, un corte midi y un diseño muy sencillo, nos puede salvar para cualquier look casual.

Rocío Flores y Rocío Osorno estrenan las prendas más trendy de Lefties

Por su parte, Rocío Osorno, que no pudo faltar a la inauguración de la tienda, se decantó por uno de los conjuntos más demandados de esta tienda en las últimas semanas: camisa y pantalón de plumas negros. Esta temporada, las plumas están arrasando en estilismos de fiesta y la diseñadora de moda sevillana no ha podido resistirse a lucir este conjunto tan versátil. La camisa tiene un corte crop y una línea de plumas en el final de las mangas largas, muy chic. Los pantalones tienen el corte mini flare porque el que todas suspiramos y, también, una banda de plumas en el bajo. Un conjunto ideal para estrenar en una cena navideña de empresa o en una fiesta con amigas.

