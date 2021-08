La joven ha contado a través de su Instagram cuál es uno de los vestidos más especiales que ha lucido en los últimos años. ¡Y nos ha encantado!

Desde que defendiese a su padre en Gran Hermano VIP y, poco más tarde, participase en la penúltima edición de Supervivientes; Rocío Flores no ha abandonado la televisión prácticamente en ningún momento. La hemos visto comentar el reality más aventurero de Telecinco gala tras gala y debate tras debate; ha sido una de las protagonistas de Sálvame, que sin pisar el programa en ninguna ocasión, ha ocupado más de un tema de conversaicón; y también ha trabajado como colaboradora en El programa de Ana Rosa y en El programa del verano. Vamos, que no ha parado quieta. Su trayectoria televisiva le ha dado un gran número de seguidores en redes sociales, pero también le ha servido para refinar y estilizar su manera de vestir. De plató en plató la hemos visto lucir los vestidos más especiales y nos ha enamorado gracias a las faldas más originales. Algo que antes no era tan común.

La joven se ha dejado aconsejar por los mejores profesionales y estilistas y ha dado el salto al mundo de las influencers de la mejor forma: con estilo y muy buen gusto; llegando a crear lo que desde aquí hemos denominado como el «efecto Rocío Flores». O lo que es lo mismo, que cuando saca una prenda en televisión o en redes, esta se agota en cuestión de horas. Y eso es justamente lo que ha ocurrido con uno de los últimos modelitos que la joven ha vestido, que, cuando reconoció en su perfil de Instagram que era «uno de los vestidos más especiales que he llevado», se agotó en la página web de la marca.

Así es uno de los vestidos más especiales de Rocío Flores

El vestido que ha llevado la hija de Rocío Carrasco y que ha enamorado a todos sus seguidores es, cómo no, un diseño de SESAMO by Marta, la que, sin lugar a dudas, es su tienda favorita. Concretamente, se trata del modelo Honduras (como el país que acogió a la joven durante su estancia en Supervivientes) que tiene un precio de 47,90 euros. Un vestido largo y de finos tirantes con un precioso estampado de plumas azul y detalles de encaje que presenta aberturas debajo del pecho y una abertura lateral en la falda que le da un toque sexy que no puede gustarnos más.

Un diseño ideal que, aunque se agotó cuando la joven lo llevó; la marca lo ha vuelto a poner a la venta y estará disponible a partir del 20 de agosto. ¡Una buena noticia para las amantes del estilo de Rocío Flores!