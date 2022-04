Rocio Flores siempre está a la caza de la tendencia en lo que a moda juvenil se refiere, y en esta ocasión ha sorprendido con la fusión de tres prendas que posiblemente ya tengas en tu armario: una chaqueta con corte gabardina muy moderna.

La hija de Rocio Carrasco y Antonio David ha sorprendido con una prenda que combina una gabardina, una blazer y una sudadera todo en un uno. Las gabardinas de corte midi son tendencia este año, sobre todo en colores llamativos o pastel, las estamos viendo por todas partes; pero el caso de la chaqueta de Rocío es un híbrido entre chaqueta y gabardina que han conseguido añadiéndole a esta blazer unas solapas en los hombros con botones.

Las gabardinas de colores son tendencia este año y sirven para todo

Además le han incorporado la típica tira para hacer un lazo en el cierre que es muy útil para ajustar la prenda en el talle y crear un efecto de cintura más esbelta.

Las trenzas unfinished en el flequillo de estilo Rosalía le quedan genial

Rocío Flores está siempre sorprendiendo con sus looks, aunque no suele lucir mucho su cuerpo, en esta ocasión ha decidido sacar sus armas de seducción y se ha dejado ver con esta chaqueta gabardina sin nada debajo, ni camiseta, ni camisa ni sujetador, creando un efecto de escote infinito que nos encanta. Para la parte de abajo ha elegido un pantalón vaquero de estilo boyfriend, que le va genial a los colores crema y blanco de la chaqueta.

En este caso, como la chaqueta-gabardina ya es suficientemente llamativa, la nieta de Rocío Jurado ha optado por no cargar el look con complementos (solo unos aretes en las orejas) y jugárselo todo al peinado de moda, unas trenzas mini unfinished en el flequillo, despejaba su cara y le daba un look muy «motomami» que nos encanta. Además, como siempre, se ha aplicado un maquillaje smoky eye, que parece ser ya su seña de identidad y del que no se desprende ni para hacer la compra, y la verdad es que lo lleva con maestría, no hay lágrima, llanto o trifulca que le borre el precioso sombreado de la esquina de sus ojos.

Esperemos que Rocío siga teniendo tan buen gusto para elegir las prendas de temporada, pues ha conseguido crear una imagen propia muy original y que, seguro, calará hondo y que mantendrá por mucho tiempo. Os dejamos con el look de la influencer.