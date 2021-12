Este jueves en la noche, la Reina Sofía ha acudido al concierto de Raphael dentro de su gira ’60 años en el escenario’. Un espectáculo que ha tenido lugar en el Wizink Center de Madrid, uno de los lugares más emblemáticos en cuanto a concierto nos referimos. Han sido muchos los rostros famosos que no han querido perderse esta importante cita musical y entre ellos se encontraba una invitada de excepción: la Reina Sofía. La emérita ha llegado tan solo minutos antes de que comenzara el concierto y ha recibido la ovación y el aplauso de los asistentes que se encontraban en sus butacas. Doña Sofía ha querido agradecer el cariño recibido saludando a todos y poniéndose en pie, lo que nos ha permitido ver la versión más moderna de la emérita gracias a su americana que servirá de uniforme esta Navidad.

La Reina Sofía se enfunda en una cañera blazer metalizada

Doña Sofía ha abierto su armario y ha elegido una pieza clave que se ha convertido en nuestra nueva obsesión. Teniendo en cuenta en las fechas que nos encontramos, vísperas a la Navidad y con un sinfín de compromisos sociales que convierten nuestra vida en un ajetreo continuo, no hay nada como encontrar la inspiración en la mismísima Reina Sofía. Y es que para el concierto de Raphael, se ha enfundado en una original americana de estampado print en un tono metalizado que no nos puede gustar más. Le aporta un aire moderno y cañero a su look más informal.

Acostumbrada a verla en actos institucionales donde apuesta por conjuntos más sofisticados y elegantes, nos encanta ver esta versión más desenfadada de la Reina Sofía para irse de concierto. Eso sí, a pesar de llevar una americana metalizada, sigue dándole un estilo más clásico con un pañuelo en tonos tierra rodeando el cuello y dejándolo caer de manera graciosa y sutil. Lo cierto es que no hemos podido ver qué más guardaba Sofía en su vestimenta, pero sin lugar a dudas ha sido su americana quien ha acaparado todo el protagonismo.

La blazer más llamativa, la pieza estrella de esta Navidad

¿Comida de empresa? ¿Cena con las amigas? ¿Comida con las del gym? ¿El día de Nochebuena? Lo cierto es que ahora tenemos un sinfín de compromisos y no sabemos qué ponernos para cada ocasión. Pues la verdad es que la Reina Sofía nos ha dado una gran idea con su blazer para irse de concierto. Hazte con una pieza tan especial como la de ella: americana metalizada, con brillo, en un color llamativo… y triunfarás. Tan solo tienes que combinarla con prendas más básicas como un pantalón negro de traje o incluso una falda de punto. Las opciones son infinitas.