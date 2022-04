Este 2022, Sevilla se vuelve a teñir de su «color especial». Después de disfrutar de una Semana Santa increíble, con buen clima la mayor parte del tiempo, ahora toca prepararse para volver al Real de la Feria de Abril, situado en el barrio de Los Remedios de la capital hispalense. Toca pisar el acelerador para preparar todo para la segunda semana grande en Sevilla, ya que solo dos semanas separan la Semana Santa de la Feria.

La pandemia del Covid-19 ha hecho que esta fiesta no se haya podido celebrar durante dos años, lo que hace de la semana de la Feria la más esperada del año. Sí, ha empezado la cuenta atrás y los nervios se palpan en el ambiente. Quedan apenas unos días para que podamos colocarnos por fin la flor en la cabeza o para tener que sacar nuestros looks más elegantes para pasear por las casetas. Porque sí, a la Feria hay que ir vestida de flamenca o si prefieres ir vestida con otra ropa, toca apostar por prendas elegantes. Aún así, dentro de estas dos modalidades, hay diferentes maneras de lucir espectacular.

Aunque de en año en año van cambiando las tendencias, este 2022 es muy diferente. Estamos desactualizados, ya que que llevamos dos años desconectados de lo que se lleva, tanto si hablamos de trajes de flamenca como si hablamos de cuáles son las prendas idóneas para pisar el Real de la Feria si eliges no vestirte de flamenca. En este artículo trataremos de ponerte al día, ofreciéndote el código de vestimenta perfecto si quieres ir impecable.

Las tendencias para acertar con tu traje de flamenca en la Feria de Abril

En cuanto a los trajes de flamenca, volveremos a ver este 2022 los modelos y los colores clásicos. El color rojo para tu traje de flamenca y los lunares vuelven a ser acierto seguro. Este año volveremos a ver muchos lunares, de todos los tamaños, en el Real, y en muchos casos, el color rojo estará presente en este tipo de trajes de flamenca.

Como dato importante a tener en cuenta es la presencia de trajes de flamenca con muchos volantes y de talle alto. Hace unos años veíamos esto y nos horrorizaba, pero ahora se lleva y lo más increíble, es que según la tela que elijas para tu diseño, puede ser un acierto. Tampoco será raro encontrar en el Real trajes de flamenca tipo batas rocieras. Y no nos disgusta para nada, ya que son trajes mucho más ligeros, y por ende, mucho más cómodos.

En cuanto a los complementos que hay que llevar, no hay secreto. La flor, preferiblemente colocada arriba, sigue siendo el complemento estrella, en todos sus formatos y colores. Los pendientes vuelven a ser mejores si son grandes, para que así se vea el look mucho más vistoso. Y en cuanto al calzado, una mujer vestida de flamenca acertará con unas espartos. Es el calzado preferido por la mayoría, ya que son bonitos, cómodos y perfectos para pisar el albero, tanto cuando está seco como mojado. Y las gafas de sol con el traje de flamenca quedan totalmente prohibidas. Si hace mucho sol, toca sufrir, sí.

Vestida de calle: otra opción para pisar el albero del Real

Pero no tienes que ir vestida de flamenca si no quieres. Que no cunda el pánico, puedes ir igual de elegante vestida con ropa de calle. Eso sí, elige prendas que no desentonen. Nunca falla un bonito vestido en tonos claros para cuando empieces tu jornada en la Feria desde el mediodía. Tanto para el día como para la noche, no dejarás indiferente a nadie si eliges una falda midi, que podrás combinar con una camisa y unos buenos pendientes. En estos casos, apuesta por unas sandalias de tacón ancho, para así durar en el Real el mayor tiempo posible.

Si eres de las que prefieres ir de noche a la Feria, apuesta por un total look negro, compuesto por pantalones negros, cuerpo y sandalias del mismo color, y una chaqueta que sea la prenda estrella de tu look, para así refugiarte del frío cuando el sol se vaya del Real de la Feria. En cuanto a los complementos si vas vestida de calle hay varias cosas a tener cuenta. Nada de flores en la cabeza si vas sin tu traje de flamenca.

Sigue deslizando para encontrar todos de los códigos de vestimenta que debes seguir para triunfar en esta Feria de Abril.

