Nuestras ganas de escaparnos a la playa aumentan por momentos, y tenemos muchas más desde que hemos visto el último lookazo playero de Victoria Federica. Ahora que ya estamos viviendo los días de ola de calor, estamos buscando como locas aquellos conjuntos que nos ayuden a estar fresquitas sin perder el estilo. De hecho, es que a lo largo de las últimas semanas, famosa como Ana Boyer han provocado que nuestros deseos estivales crezcan, después de fichar sus estilismos más fresquitos. Y si hace unos días la hija de Isabel Presyler nos enamoró con su vestido caftán perfecto para llevarnos a nuestras vacaciones a la playa, ahora es la sobrina de la Reina Letizia quien nos inspira con su estilismo veraniego.

Hoy, 'Vic' nos propone un outfit que es un impredecible de esta y todas las temporadas de arena y sal, el retorno de los conjuntos con aires ibicencos que son tan cómodos como favorecedores. Pero si la joven siempre nos deja ensimismadas con los looks que lleva cuando está de vacaciones, la propuesta de hoy nos ha dejado completamente sin palabras. De hecho, la hemos copiado con prendas low cost de firmas como Stradivarius y Zara. ¿Estás preparada? Allá vamos.

Copiamos el look de Victoria Federica con un pantalón de Stradivarius, y un top de Zara

Victoria Federica lleva un pantalón largo fluido de color blanco, confeccionado en lino, que hemos encontrado muy parecido en Stradivarius por 19,99 euros. A pesar de no saber con exactitud la marca a la que pertenecen los suyos, a nosotras nos gusta mucho nuestra opción low cost porque es muy similar. Entre sus características: tiene la pernera ancha, bolsillos laterales y cintura regulable con cordón.

Para la parte de arriba, la joven opta por una camisa corta blanca con cuello cerrado de la prestigiosa firma Off White. Como nos fascina su look, pero no queremos gastarnos mucho dinero, hemos optado este top elástico entallado de cuello redondo y manga corta de Zara. Una opción perfecta para recrear el look por solo 7 euros.

No hay más que ver su última fotografía para darnos cuenta de que estamos ante uno de sus mejores looks. Precisamente por ser sencillo, sin grandes artificios, muy fácil de llevar, súper 'comfy' y, ante todo, la opción perfecta para presumir de bronceado. Reconócelo, al ver a la influencer te han entrado ganas de darte un chapuzón.