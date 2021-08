Una camisa oversize y unas bermudas en el estampado más llamativo es el look con el que Raquel Bollo nuestra su estilo más atrevido

Dejó sus colaboraciones en televisión y con ello la proyección que da salir todos los días en la pequeña pantalla, pero Raquel Bollo continúa con su trabajo en las redes sociales, donde sus más de 546 mil seguidores están muy pendientes de todos sus looks. La mayoría de ellos son de su propia firma de ropa, RB Raquelbollo, pero también la vemos lucir modelos de otras marcas menos conocidas. Una de sus favoritas es la tienda Qué me pongo y allí ha encontrado el último look, que ha sido toda una sorpresa. Raquel se ha atrevido a arriesgar y no estamos muy convencidas del veredicto, aunque para todas sus seguidoras la elección ha sido perfecta, comenzando por su antigua compañera de plató y amiga Marta López.

Un look muy atrevido y lleno de color para una tarde de verano

Nada de vestidos, faldas ni pantalones, Raquel Bollo se ha decidido por un conjunto bastante complicado de llevar, aunque ella sale airosa. Se trata de una camisa oversize junto con unas bermudas, una combinación de prendas con la que no todo el mundo se atreve, y todavía más si tenemos en cuenta el estampado. Una llamativa mezcla de rayas y print tropical en tonos azules y verdes, para poner el toque de alegría a las tardes de verano.

Pero en una vuelca más de tuerca, Raquel eligió unas sandalias de piel verde, con una tira acolchada y otra de vinilo de tiras y altísimo tacón, que complicaban todavía más el estilismo.

Las camisas de estampado tropical, una prenda perfecta

El estilismo de Raquel Bollo no es fácil ni puede llevarlo todo el mundo, sin embargo, hay en él una prenda que no puedes perder de vista esta temporada. Y no es otra que la camisa con un estampado potente, que hace destacar cualquier look.

Hemos visto en muchos de los looks de playa que las influencers han optado por la camisa como la prenda imprescindible del momento. Caftanes y pareos comparten este verano el protagonismo con la camisa (mucho mejor si es oversize) para llevar únicamente sobre el biquini o bañador.

Siguiendo con el estampado del estilismo de Raquel, te hemos buscado un shopping con esas prendas en el estampado tropical más llamativo y favorecedor. Colores vivos que van a resaltar todavía más tu bronceado. Ideales para llevar a la playa, pero también para combinar con un pantalón blanco o un vaquero en tus looks para las tardes de verano a la orilla del mar.

Un estampado que nunca pasa de moda y que se convierte en un clásico de todas las temporadas.