Tamara Falcó nos ha enamorado con su último conjunto. Un estilismo sencillo pero muy efectivo que todas podemos copiar a un precio bastante razonable.

Cada vez que Tamara Falcó publica una foto en su cuenta de Instagram; nosotras entramos en Google y buscamos, como locas, en todas y cada una de las tiendas de moda que conocemos con la intención de encontrar las firmas que conforman el conjunto de la socialité. Esto es algo que solo ella provoca y es por ello por lo que no podemos dejar de considerarla, como ya hicimos con su madre en su momento, la mujer mejor vestida de nuestro país. Isabel Preysler siempre, desde sus inicios, fue reconocida por su elegancia y efectivo gusto. Sin embargo, en el caso de Tamara Falcó, el título no ha llegado de una forma tan inminente. La colaborada de El Hormiguero, en sus primeros años frente a las cámaras, tenía un estilo mucho menos refinado y ha sido solo cuestión de tiempo que ella comenzase a cuidar más su aspecto y su manera de vestir y que nosotras empezásemos a enamorarnos de ella y de sus looks.

La que fuera ganadora de Masterchef Celebrity tiene un estilo sencillo pero muy efectivo. Es justamente ahí donde justamente reside el éxtio fashionista de la joven, que este año cumplirá 40 años. Y es que, con prendas simples, básicas y sin demasiados brillos ni detalles, consigue crear conjuntos la mar de acertados que funcionan prácticamente en cualquier ocasión. Un perfecto ejemplo es el conjunto que ha subido recientemente a su cuenta de Instagram; un look formado por piezas básicas y clásicas que sienta de maravilla a cualquiera y que te animamos a imitar.

Copia el último look de Tamara Falcó con estas prendas tan ideales

Algo que suele ocurrir cuando vemos un estilismo made in Tamara Falcó; es que queremos copiarlo de los pies a la cabeza pero nos resulta prácticamente imposible porque las marcas que ella utiliza no son especialmente asequibles. La diseñadora y colaboradora de televisión suele optar por firmas de lujo en sus estilismos. Sin embargo, en esta última ocasión, la marquesa de Griñón nos ha sorprendido con un conjunto cuyas piezas pertenecen a marcas a las que la gran mayoría de nosotras tenemos acceso. De hecho, las dos prendas principales del look pertenecen a Zara y a Massimo Dutti. ¡Una muy buena noticia!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Aunque sí que es cierto que los complementos y accesorios que ha utilizado Tamara Falcó en su último conjunto sí que son de marcas algo más caras (Loewe, Chanel y Tous); nosotras hemos encontrado réplicas casi exactas de sus zapatos de tacón y de su bolso para que puedas imitar el look de la socialité al completo. De nada, ¿no?