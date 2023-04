El año pasado surgió espontáneamente la tendencia del crochet entre aquellas que no se pierden una sola tendencia. Pero lo que en 2022 era sólo la excentricidad de unas pocas, esta temporada es un tejido que se ha incorporado a casi todas las colecciones de moda. No hay una sola firma low cost que no haya incluido el crochet entre las prendas de primavera-verano 2023. Por eso os hemos hecho una selección de las prendas confeccionadas en este material tan vistoso para que podáis haceros con una durante las vacaciones de Semana Santa.

El punto grueso del crochet hace que se puedan crear infinidad de dibujos tras los que se verá nuestra piel bronceada. Los motivos vegetales y las formas geométricas son los dos más socorridos en este tipo de prendas. El estilo patchwork o parcheado con distintos colores lo convierten en una prenda llamativa, fresca y súper versátil. El crochet combina muy bien con el tejido tejano, con faldas en los colores que muestre el tejido y tanto con zapatos de tacón, como con playeras. ¡No tiene límites! Lo mejor es que también ha llegado a los accesorios, por lo que no os será difícil encontrarlo en bolsos, riñoneras, sombreros y hasta en zuecos y cuñas.

Combina tus prendas de crochet durante las vacaciones con un capazo de paja

¿Quieres conseguir un look retro para ir a la playa? Solo tienes que agregar a tu estilismo una prenda de crochet y un bolso de mimbre o paja de buen tamaño; unas gafas de sol de montura gruesa y con colores vivos y por último, unas cuñas de esparto de última tendencia. ¡Es súper fácil conseguir un outfit fabuloso en estas fechas!

Si lo tuyo es más la ciudad, no te preocupes, pues también te ofrecemos alternativas. Las chaquetas de punto grueso de aspecto handmade con hilos irregulares y de aspecto ajado están triunfando tanto en las firmas más asequibles que ya casi no hay tallas. Las faldas midi, los pareos y los crop tops con flecos tampoco pueden faltar. Ya lo han mostrado en pasarelas firmas como Dolce & Gabbana, Zimmerman, Misoni o Bottega Veneta desde hace unos años. Por supuesto, casi todas las tiendas del grupo Inditex (Zara, Pull & Bear, Bershka, etc), Primark, Mango y otras muchas firmas low cost ya tienen crochet en sus novedades. ¿Te apuntas?