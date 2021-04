Ana Boyer nos ha mostrado su último outfit, ideal para el día a día de estos días soleados que llegan en las próximas semanas

Con la llegada del buen tiempo, abrimos nuestro armario para guardar aquellas prendas más oscuras al fondo y darle un poco de luz a nuestros estilismos con aquellas en tonos más claros. Por este motivo, el pantalón blanco se convierte en el uniforme de la primavera. Aunque durante las últimas temporadas, en la época invernal y en las semanas de frío tampoco lo hemos desterrado por completo y lo hemos seguido usando, es con la llegada de las buenas temporadas cuando no queremos quitárnoslo de encima. Y no solo nos pasa a nosotras, sino a las que más saben de moda y las que van a última también les ocurre. Nos fijamos en Ana Boyer, quien opta por este modelo para pasear por el zoco de Doha.

Ana Boyer nos deseaba un feliz lunes paseando por el colorido zoco de Doha, ciudad en la reside junto a Fernando Verdasco y el hijo que tienen en común. La hija de Isabel Preysler, aunque nunca cae en un renuncio, para el día a día opta por prendas más informales y casuales fáciles de copiar. De hecho, su último outfit deja constancia de ello ya que combina dos prendas que seguramente tú también tienes en tu armario con unas zapatillas deportivas. El resultado es un mix perfecto para el día a día que seguramente se convertirá en tu uniforme de la primavera cuando los termómetros marquen altas temperaturas. ¡Es el momento de comenzar la operación «La primavera ya llegó»!

Analizando el look de la hija de Preysler, Ana combina a la perfección una camisa de cuadros en tonos azul bebé y blanco con las mangas remangadas y completamente fuera de la camisa con unos sencillos pitillos blancos. ¿Quién no tiene unos pitillos blancos en su armario para conseguir un look tan sencillo y a la vez estiloso como el de ella? Además, lo ha combinado con unas zapatillas deportivas que le aportan la comodidad que necesitamos para un día ajetreado cargado de tareas. A pesar que no sabemos de dónde son cada una de las prendas que lleva Ana Boyer, es un look súper fácil de copiar que te sacará de más de un apuro.

Te proponemos varios modelos de pantalón blanco para que se convierte en tu uniforme de la primavera y puedas combinarlo casi con cualquier prenda superior, ya que este pantalón es súper versátil y fácil de combinar. ¡Sigue leyendo!