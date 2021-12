Ya ha entrado en la historia del cine español y mundial y también es un icono de moda. Penélope Cruz triunfa tanto en la gran pantalla como en las alfombras rojas, por ello ha recibido un homenaje en el Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA, al ser reconocida «artista de importancia global». La actriz eligió para tan importante ocasión el vestido más espectacular, un diseño rojo de Chanel, firma de la que es embajadora desde 2018, con el impactó a todas las personalidades y celebrities que la acompañaron.

Penélope ha tomado el relevo a George Clooney, que recibió este reconocimiento en 2020: «No recibiría este homenaje en el MoMA si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes, que me inspiraron, enseñaron y convirtieron en artista y en persona. Gracias a todos, pero en especial a Pedro que me instruyó para no tener miedo y confiar en mi misma. Con él sigo aprendiendo a actuar, sobre la conducta humana y sobre mí», dijo la actriz. Precisamente Pedro Almodóvar también recibió el mismo homenaje hace diez años.

La Penélope Cruz más espectacular recibe un homenaje vestida de rojo

La protagonista de ‘Madres paralelas’ estaba más espectacular que nunca. En su gran día, eligió un impresionante vestido rojo de silueta reloj de arena, con un original escote joya en uve rematado con un gran lazo sobre el pecho, en los hombros una especie de chal, y voluminosa falda con el bajo asimétrico y una pequeña cola. Un magnífico diseño de Chanel para triunfar en la alfombra roja. Unas sandalias peep-toe de pulsera con pequeña plataforma en negro completaban el estilismo.

En la parte beauty, Penélope lució un recogido con flequillo postizo y un maquillaje suave en tonos tierra.

Rodeada de celebrities y personalidades

La actriz española estuvo acompañada por un gran número de celebrities como Ricky Martin, junto a quien posó en la alfombra roja, Rosalía, Anne Hathaway, Rebecca Hall o Diane Kruger, entre otras. En cambio no estuvo su marido, Javier Bardem, quien se encuentra en plena promoción de su última película,‘Being the Ricardos’, que protagoniza junto a Nicole Kidman, y por la que ha sido nominado a los Globos de Oro como mejor actor de drama.

Penélope Cruz tiene una impresionante carrera en el cine, donde ha trabajado con los directores más importantes y tiene los premios más prestigiosos, comenzando por el Oscar. Pero, además, es la actriz que mejor sabe pisar una alfombra roja. Elegante, sofisticada y natural a la vez, la artista nacida en Alcobendas nos enamora siempre con cada uno de sus looks.