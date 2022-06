Las apariciones del color rosa en las colecciones primavera-verano 2022 son tantas que sería casi imposible contabilizarlas. Y es que parece que no hay ninguna firma (ya sea de lujo o low cost) que no haya incluido este tono en sus tiendas, tanto en piezas concretas, (como faldas, americanas o camisas) o en formato total look. Incluso Valentino se atrevió en la Semana de la Moda de París el pasado mes de marzo a presentar la colección Valentino Pink PP, con las creaciones de hombre y mujer Otoño Invierno 2022-23, en un escenario completamente cubierto de fucsia y con todos los modelos de ese color.

Sin embargo, es cierto que todavía son muchas las que se resisten a lucir este llamativo color que va desde el eléctrico fucsia a las tonalidades más pastel. Pero eso se acabó, porque Penélope Cruz se ha propuesto convencer a todas y cada una de nosotras de que el rosa rejuvenece, aporta luz al rostro, suma un plus de alegría y derrocha estilo.

Lo cierto es que ha sido tarea fácil. Es más, le ha bastado con enfundarse en un vestido rosa chicle para enamorarnos y caer rendidas por completo.

Penélope Cruz brilla con un vestido satinado rosa, perfecto para triunfar en un evento especial

La actriz madrileña acudió ayer por la noche a la Cena de Artistas organizada por la firma Chanel (de la que es embajadora), que celebraba su 5ª edición. La velada tuvo lugar en Balthazar, el restaurante de moda actualmente en Nueva York. Y para una cita tan especial, Penélope Cruz eligió un vestido satinado en color rosa chicle que no podía favorecerle, más ni quedarle mejor.

El diseño contaba con una tela bordada de lo más delicada, un sensual escote corazón y detalles joya en los tirantes. Pero lo más destacable es su corte, lleno de movimiento y sutileza, perfecto para estilizar cualquier tipo de silueta. ¿Para completar el look? La mujer de Javier Bardem volvió a apostar por el color de moda, el rosa, demostrando de nuevo que funciona en cualquier escenario y situación. Penélope presumió de un mini bolso acolchado con cadena, también de Chanel. ¡Un estilismo que es pura inspiración!