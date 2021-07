Si te gusta la bisutería, esta marca que ha enamorado a Lydia Lozano es perfecta para ti. Toma nota porque sabemos cómo puedes conseguir sus accesorios.

Si por algo destaca Lydia Lozano en cada programa de Sálvame, además de por sus divertidísimos bailes, sus enérgicas defensas y sus desconsoladas lágrimas, eso es su estilo. La colaboradora suele apostar siempre por prendas coloridas, diseños estampados y piezas holgadas y vaporosas que sacan su lado más juvenil y alegre. La hemos visto con vestidos cortos y largos, con kaftanes, con kimonos y hasta con chaquetas tipo Chanel. Un sinfín de prendas que, originales a más no poder, forman ya parte de la identidad de la periodista. Hemos hablado de todas ellas en multitud de artículos, las hemos aplaudido y analizado. Sin embargo, hay un detalle de sus looks que del que no hemos escrito aún y que hoy, por fin, venimos a tratar. Y es de su complementos y accesorios de bisutería.

La tertuliana suele acompañar todos su modelitos con collares, pendientes y pulseras igual de llamativos y originales que sus prendas. Si sus blusas, camisas y vestidos presentan todos los colores del arcoíris, sus piezas de bisutería no podían ser menos. Estas suelen ser grandes, brillantes y llamativas. No obstante, y a pesar de ser de lo más vistosas, nunca antes le habíamos dedicado un artículo. Y es que no ha sido hasta hoy cuando hemos cocido la marca que firma todos y cada uno de sus accesorios.

La marca de bisutería que ha enamorado a Lydia Lozano (y a todas nosotras)

Según hemos podido comprobar a través de Instagram, la firma que suele utilizar la tertuliana para rematar todos sus looks es Davilorios. Una marca que, como entendemos por el nombre, está fundada por un tal David y cuya función es crear originales abalorios para dar vida y alegría a todas esas mujeres amantes de la buena bisutería. «Davilorios es el deseo de un gaditano de llenar el mundo de color»; se puede leer en las redes sociales de la marca. Una filosofía que no puede gustarnos más y que, sin duda, es muy representativa del espíritu de Lydia Lozano.

La colaboradora se ha debido quedar prendada con sus diseños, pues los ha llevado (según hemos podido ver en el Instagram de la marca) en más de una ocasión. No obstante, no sabemos muy bien cómo ha conseguido hacerse con ellos. Y es que la firma no cuenta con página web. Todo apunta a que la forma de consultar precios y hacer pedidos es a través de correo electrónico o vía telefónica. Un método algo anticuado que no ha impedido a Lydia Lozano hacerse con sus increíbles pulseras, collares y pendientes. Y no nos extraña lo más mínimo, pues no pueden ser más ideales.