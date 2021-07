Son muchas las españolas las que han brillado como nunca antes en Cannes gracias a sus increíbles looks, peinados y maquillajes.

Esta edición del Festival de cine de Cannes está siendo una de las más especiales de todos los tiempos. Y no solo porque, debido a la pandemia, esta 73 edición se vio retrasada y modificada en muchos aspectos (que también). Sino porque, sobre la alfombra roja se notan las ganas de actrices, modelos, socialités e influencers de que volvamos cuanto antes a la normalidad. Son muchos los rostros conocidos que durante esta última semana han posado en Cannes con sus mejores galas para presentar algunas de las películas más esperadas de la temporada. Celebrities de todos los lugares del mundo que se han reunido en la ciudad de la Riviera Francesa para derrochar elegancia y glamour por todas partes. Entre ellas, muchas españolas que nos han sacado una sonrisa gracias a sus increíbles looks.

El número de asistentes este año, por motivos obvios, se ha visto reducido. Lo que no ha impedido que algunas españolas hayan recibido su invitación a este esperado evento. Y es que son muchas las famosas patrias que son fijas en Cannes edición tras edición. Actrices, modelos e influencers que no fallan y que, cada año, consiguen sorprendernos sobre la alfombra roja más esperada de Francia. Entre ellas, Nieves Álvarez, Marta Lozano, Georgina Rodríguez o Ester Expósito, que desde que saltaron a la fama no se han perdido ni una edición. Pero tampoco han faltado algunas invitadas estrella de este 2021. Como pueden ser Paz Vega o Hiba Abouk.

Todas las famosas españolas que han deslumbrado en Cannes

Las españolas nunca defraudan y el mejor ejemplo de ello es Nieves Álvarez. La modelo eligió hace unos días un vestido de Elie Saab repleto de brillos y transparencias que la convertía en toda una Cenicienta moderna. Un diseño de escote desigual con enorme detalle en el hombro que no podía ser más bonito. La influencer Marta Lozano también fue una de las mejores vestidas gracias a su Caprile. La valenciana eligió un mono efecto vestido de tafeta roja cuya cola, monumental y dramática, hacía de ella toda una superestrella. Georgina Rodríguez no ha sido menos. La pareja de Cristiano Ronaldo ha deslumbrado con un vestido de inspiración gladiadora de Jean Paul Gaultier. Un modelo marrón chocolate con detalles en piel que dejaba a cualquiera con la boca abierta. Algo parecido a lo que hizo Ester Expósito. La protagonista de Élite apostó por un vestidazo de diosa griega de Etro que dejaba todo su vientre al aire de la manera más sexy.

Paz Vega, que ha pisado el festival en esta edición hasta en tres ocasiones, en la última se convirtió en la mejor femme fatale con un vestidazo negro con detalles cut out de Nicolas Jebran. Algo que también hizo Hiba Abouk con su conjunto negro firmado por Dior con el que no podía estar más guapa (ni sexy).