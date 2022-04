Aunque podría parecer que su presencia en el almuerzo que los Reyes Felipe y Letizia ofrecieron en el Palacio Real a una representación de las letras con motivo de la entrega del Premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, la presencia de Paz Padilla estaba más que justificada. De hecho, su libro, ‘El humor de mi vida’ fue el libro de no ficción más vendido en España en 2021. La humorista y actriz ya había anunciado hace unas semanas esta invitación, que le hizo una especial ilusión, y ahora, por fin, ha podido vivirlo.

Una cita en la que Paz cuidó todos los detalles con mimo, comenzando por su look, que no ha podido ser más estupendo. Incluso llegando a eclipsar a la mismísima Reina, que lució un vestido midi estampado de flores con gran lazada al cuello, de Pertegaz, que ya le hemos visto en varias ocasiones. No podemos ponerle ni un pero al look de Letizia, pero el de Paz nos ha parecido sobresaliente. Cumpliendo con todas las reglas que marca el protocolo para un evento de estas características y a la vez, estilo total.

El look perfecto de Paz Padilla para su encuentro con los Reyes en el Palacio Real

Desde primera hora de la mañana Paz se preparó el gran momento. A su casa acudió el estilista Román Meredero, llegado desde Ibiza, para peinarla, y Carota, la maquilladora de Bobby Brown, encargada de su make up. Ambos buscaron la naturalidad, con un maquillaje muy suave y su nueva melena bob peinada con ondas abiertas. Pero lo que realmente nos encantó fue su look, tan sencillo como perfecto.

La actriz tiene en casa a la mejor asesora, su hija Anna Ferrer, una de las influencers más destacadas de nuestro país. No sabemos si fue ella quien eligió el look, pero el resultado no pudo ser mejor. El blanco y negro es el binomio más elegante, con el que nunca se falla, y esa fue la elección de Paz. Una blusa blanca fluida, sin manga, con cuello vuelto, bajo asimétrico y un gran lazo delantero en contrasta, que combinó con unos pantalones negros ligeramente amplios y con mucho movimiento. También fueron magníficos los accesorios: unos zapatos de tacón que combinaban ante negro y vinilo y un clutch en blanco y negro. El detalle del reloj masculino también nos encantó.

La actriz y presentadora estaba especialmente emocionada: «Hoy va a ser un día especial, precioso, no os podéis imaginar la ilusión que me hace, Voy a disfrutarlo como si fuera una regalo de Reyes», aseguraba. Y también quiso llevar un «detalle» bajo el brazo, ya que preparó varios libros de ‘El humor de mi vida’ para la gente de protocolo y otro dedicado para la Reina Letizia. ¿Será el best seller de Padilla la próxima lectura de la Reina? Ella aseguró que se lo ha querido regalar porque 2es un libro que, fundamentalmente, habla de amor».