No hemos dejado de verlas en todo el verano, ahora ha sido Paz Padilla quien ha caído rendida a las sandalias de cuerdas más cómodas y estilosas

Cada temporada hay una prenda o complemento que se pone de moda y no dejamos de ver por todos lados. Primero comienzan las influncers, que son las que más saben de qué van las tendencias, y el siguiente paso es inundar las calles. Este verano, al que ya nos queda muy poco para decirle adiós, han sido las sandalias de cuerdas. Por las playas ( y en algún caso en la ciudad) hemos estado viendo este complemento que ha enamorado a todas. De Laura Matamoros, a Alba Díaz o Anna Ferrer ninguna ha podido resistirse a ellas, porque son tan estilosas como cómodas. Ahora ha sido Paz Padilla, quien también ha caído rendida a las sandalias del verano.

Todas las semanas la vemos presentado La última cena con vestidos de fiesta firmados por Alejandro de Miguel, pero en el día a día prefiere los looks más casual y cómodos. Y la mejor forma de conseguirlo es con un calzado todoterreno, como estas sandalias.

Las de Paz son un modelo unisex de la firma Nomadic State of Mind, elaboradas con materiales reciclados y hechas a mano en Nicaragua. Su precio es de 65 euros.

La humorista las combinó con un total look en blanco, de top y pantalón, para crear un sencillo, relajado y favorecedor look de fin de verano.

Las sandalias: un diseño eco y respetuoso con el medio ambiente

La historia de estas sandalias comenzó a finales de los 90, cuando Chris Anderson, un diseñador vegano de espíritu nómada, vio que el mundo estaba aumentando el consumo de plástico, generando una gran cantidad de nuevos residuos. Ante ese problema, Chris decidió involucrarse activamente en la ecología del planeta, diseñando unas sandalias ecosostenibles. Para fabricarlas, recuperó material plástico depositado en mares y ríos, lo transformó en cuerda de polipropileno y creó las famosas sandalias, que este verano han formado parte de los looks de muchas de las influencers de nuestro país.

Del libro a la obra de teatro

Paz las llevó en un día especialmente importante para ella. La presentadora y actriz acaba de estrenar en Madrid la obra de teatro homónima de su libro El humor de mi vida. donde narra «su historia de amor y despedida» de su marido, Antonio Vidal, fallecido a consecuencia de un cáncer el 18 de julio de 2020. Después del éxito del libro, ahora también espera conquistar al público con esta obra, que estará representando en el Teatro EDP Gran Vía de la capital hasta el próximo 5 de septiembre.

La presentadora de Sálvame no pudo evitar la emoción tras la primera representación: «Madre mía!!!! Gracias!!! El primer día y la respuesta es esta, no damos crédito a tanto amor, gracias al público y al equipazo que tenemos detrás de El Humor de mi vida, viajar y sentirme acunada por su guitarra es un regalo del universo, admiro tu capacidad y tu lealtad, aun cuando se donde está tu corazón. Estamos todos orgulloso de ti Juan Materia Prima, esto es el comienzo de un viaje del alma. GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS».