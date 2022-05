Es época de terracitas, de refrescos, de estrenar modelitos y de presumir de cuerpo. Eso es precisamente lo que habrán pensando Paula Echevarría y Marta Hazas para acudir a su último evento promocional. Las dos actrices, que coincidieron en ‘Velvet’, se han convertido en íntimas amigas por lo que no nos sería de extrañar que se hayan puesto de acuerdo para coordinar sus looks y apostar por estilismos de alto impacto. Ambas se han convertido en la imagen promocional de una conocida bebida y han posado en el photocall presumiendo de tipazo y con dos looks muy atrevidos. Eso sí, también súper diferentes.

Paula Echevarría, con mini; Marta Hazas, con cortes estratégicos

Paula Echevarría nunca cae en un renuncio. A sus 44 años, no hay diseño que se le resista y todas las prendas que se pone encima le sientan como un guante. Prueba de ello es el súper mini vestido negro que ha elegido para acudir a este acto. Se trata de un vestido palabra de honor repleto de lentejuelas. ¿Quién ha dicho que no se puede llevar brilli brilli también en verano? Debajo de ese vestido, la actriz e influencer ha presumido de una piel tostada y dorada envidiable que la hacía brillar más que el propio vestido en el que se ha enfundado.

La actriz no ha necesitado nada más para brillar. Unas sandalias minimalistas en negro y unos originales pendientes plateados ponían el broche de oro al estilismo de esta noche. No hemos podido evitar fijarnos en su manicura y pedicura. Todo al blanco. Paula Echevarría ha optado por uno de los tonos que más potencian en bronceado. Aunque a ella no le hace falta. Su melena suelta y un maquillaje impecable han hecho que la actriz se convierta en la gran protagonista.

Pero no solo Paula ha triunfado. También lo ha hecho Marta Hazas que estaba radiante presumiendo de original escote. La actriz ha optado por un pantalón de pata elefante en negro, al que le ha añadido un cinturón de Valentino. ¿Lo más? El top con cut-outs y plumas en la zona de los hombros. Al igual que su compañera y amiga, ha dejado su melena suelta y peinada hacia atrás en una especia de efecto-wet. ¿Cuál os gusta más?