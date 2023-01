Como ocurre cada año, Pantone ya ha elegido cuál será el color que predominará en las tendencias durante este 2023 y que, por tanto, inundará todas la tiendas (y por supuesto el street style). El pasado 2022 la empresa nos sorprendió con un tono que a priori no era de nuestros favoritos: el ‘Very Peri’. Y es que hay que reconocer que no era el más favorecedor, por no mencionar que resultaba bastante difícil de combinar. Pero este año los expertos del color han apostado por el ‘Viva Magenta‘, una tonalidad que estamos seguras de que muy pronto va a conquistar tu armario.

«Es un tono arraigado en la naturaleza que vibra con energía y vigor. Que desciende de la familia roja y que expresa una nueva señal de fuerza”. Con estas palabras el Instituto Pantone definía su nuevo color del año. Lo cierto es que el Viva Magenta no es ni rosa, ni rojo, ni morado. Es todos ellos. Se trata de una tonalidad que está cerca del granate pero que tiene mucha más energía que el tradicional vino. «Este tono versa sobre fuerza y optimismo, además de animarnos a expresarnos, es dinámico y eléctrico», explicaba la empresa.

Pantone tiene claro cuál será el color que reinará en el asfalto este 2023

Y si ahora te estás preguntando cómo se elige el color del año, debes saber que esta elección está marcada por el cine y por la moda, pero también por los movimientos sociales, los cambios políticos y los eventos globales que marcan el devenir internacional. Hoy en día Pantone se ha convertido casi en una institución y son muchos los diseñadores de todo el mundo que esperan con ansia la proclamación del tono ganador.

Al tratarse de un color con mucha fuerza, lo mejor es combinar el ‘Viva Magenta’ con tonos neutros como el beige, el nude, el blanco y el negro. Aunque si eres atrevida y perteneces al grupo de las que no tiene ningún miedo de arriesgar con sus estilismos, otras opciones pasan por mezclarlo con verde pistacho, naranja vibrante y, sin lugar a dudas, rosa fucsia.

Por ahora las pasarelas ya han dado el visto bueno a esta tendencia y las tiendas low cost ya han empezado a incluir al ‘Viva Magenta’ en todas sus colecciones. Por ello, seguro que de aquí a primavera este color está por todas partes. ¡Sigue bajando para fichar ya algunas prendas!