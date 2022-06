La hija de Isabel Preysler siempre ha apoyado la cultura, esta vez le ha tocado el turno a las obras de arte, pero para irse de fiesta. ‘Una noche en el museo’ era la premisa perfecta para generar a partir de esa idea un look de inspiración arty, todos los asistentes tenían que sorprender con la temática y ella lo ha hecho de 10. Tamara Falcó crea un look muy original para su fiesta de inspiración artística y se viste de Pertegaz con el accesorio más «cuqui» de la historia del arte.

La marquesa de Griñón ha dejado a todos los invitados boquiabiertos con su look más artístico, un estilismo inspirado en el escultor estadounidense Jeff Koons, célebre por su escultura ‘Balloon Dog’, o la escultura floral bilbaína ‘Puppy’, un maestro que no podía no estar homenajeado en la fiesta.

Tamara Falcó crea su look más original con un bolso inspirado en Jeff Koons

Para realizar su look de inspiración arty Tamara eligió un vestido de escote de hombro a hombro y una lazada de tipo halter de la firma de moda española Pertegaz, una prenda muy llamativa, con mucho vuelo hecha 100% de seda. Su precio alcanza la friolera de 1350 euros, lo que las demás nos gastamos en Maty, vaya. Le acompañaba su novio, con un disfraz, también muy creativo, inspirado en el cuadro ‘El hijo del hombre’ del pintor surrealista belga René Magritte, con un traje idéntico al de la pintura y un sombrero que llevaba pendiendo una manzana.

Los accesorios de Tamara Falcó fueron los más trabajados de la fiesta, un bolso de mano de la escultura ‘Balloon Dog’ con cadena en el mismo tono de fucsia era una creación de Laura Núñez Prat, al igual que el sombrero de Iñigo. En la fiesta iban todos hechos unos cuadros, desde americanas inspiradas en Piet Mondrian hasta ‘La Joven de la perla’ de Johannes Vermeer, una fiesta super divertida que nos dejó el mejor look de Tamara.

Para su peinado optó por un wet hair que es la última tendencia en peinados de esta temporada y un make up muy vistoso, con un difuminado en el párpado superior en el mismo tono fucsia que el vestido. Desliza para descubrir el look.