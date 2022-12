Las amantes de las zapatillas deportivas caerán rendidas ante las ‘Converse’ que acaba de estrenar Nuria Roca para completar los estilismos más relajados. Para ir a la oficina, para salir a pasear, para hacer turismo por cualquier ciudad… Los diseños deportivos, combinados con todo tipo de prendas, se posicionan como uno de los estilos más cómodos y versátiles de la temporada.

Enero ya está aquí y es el momento perfecto para empezar a poner en marcha nuestro armario para la próxima temporada, en el que poco a poco iremos incorporando la moda más ‘chic’ que nos proponen nuestras famosas patrias con mejor gusto a la hora de vestir.

La ‘celebs’ no dejan de sorprendernos. Este año las grandes prescriptoras han llenado su zapatero con deportivas de todo tipo y haciendo un guiño al estilo ‘sporty chic’. Es una tendencia que arrasa porque combina las prendas deportivas con un toque de ‘glam’.

Es la opción perfecta para no dejar a un lado la comodidad pero lucir elegante al mismo tiempo. Este año hemos visto modelos de zapatillas de todos los estilos. Amelia Bono, por ejemplo, tiene las emblemáticas zapatillas de Golden Goose, súper de moda este año, pero no aptas para todos los bolsillos, desde luego, ya que cuestan 415 euros. Vicky Martín Berrocal se compró las New Balance 933 Core, un modelo de hombre que es el más deseado entre las ‘influencers‘, y ahora es Nuria Roca la encargada de crearnos una nueva necesidad: las ‘Converse Run Star Hike‘.

Para completar su look, la televisiva se decantaba por unos pantalones vaqueros negros de campana, una sudadera color mostaza y un chaleco deportivo que, además, de protegerla de las bajas temperaturas, le aportaban un aire americano exquisito.

Las zapatillas ‘Converse’ de Nuria Roca que también vas a querer en tu armario

Si hay una seña de identidad característica de Nuria Roca, es su dominio de las tendencias. Este año, la presentadora apuesta por estas zapatillas incorporándolas a sus looks de turista. Y es que tanto la periodista como su marido, Juan del Val, han viajado hasta San Francisco para visitar a su hijo Pau, el mediano de la familia, que está estudiando allí.

La familia al completo ha recorrido las calles de la ciudad y Nuria nos ha regalado varias fotografías recorriendo las zonas más emblemáticas del lugar y, también, mostrando los looks elegidos para la ocasión. Una escapada que nos ha servido de inspiración para ver todo lo que estilizan las piernas unas deportivas con plataforma. Además aportan un toque urbano y moderno a cualquier ‘outfit’. Son el calzado perfecto para olvidarse de los tacones.

¿Por qué nos gustan tanto las deportivas ‘Converse’?

Una de las zapatillas que ha despertado grandes pasiones en el último año han sido las ‘Converse un Star Hike‘ como las de Nuria Roca. Un modelo que ha logrado convertirse en uno de los más deseados del momento. Y nosotras las hemos encontrado en la web de ‘Converse’ por 110 euros. Se venden desde la talla 35 hasta la 47,5.

Este modelo de ‘Converse’ es el summum del estilo porque se fusiona con la comodidad y además estilizan muchísimo. Su diseño de caña alta y su pala de lona se mantiene fieles al estilo original, mientras que su suela dentada de goma conplataforma y el diseño del talón redondeado aportan un toque de estilo atrevido y moderno. Además cuenta con la plantilla ‘SmartFOAM’ que mejora la amortiguación y hace que podamos caminar sin miedo al dolor de pies durante horas.