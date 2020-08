Nuria Roca ha bromeado con sus fans de Instagram a través de una foto en la que se ha puesto encima todos los complementos posibles.

Pareo, kaftan, camisa playera, bucket hat, sombrero Panamá, gorra, gafas de sol, capazo, bolso, pañuelo… Son muchos los complementos que se llevan este verano y claro, es normal confundirse. No todos los accesorios combinan entre sí y para crear nuestros looks de playa; tenemos que tener muy en cuenta cuál de ellos usamos y de qué forma. Si llevamos un kaftán no tiene demasiado sentido que nos pongamos un pareo; al igual que si nos protegemos del sol con un llamativo bucket hat, añadir además un Panamá resultará completamente innecesario. Elegir bien qué llevar en cada momento nos salvará de acabar cometiendo verdaderas atrocidades estilísticas. Esto bien lo sabe Nuria Roca, que se ha liado con tanto complemento diferente y ha acabado por crear el look más desastroso y divertido del verano.

El look más alocado de Nuria Roca

La presentadora de televisión y colaboradora de El Hormiguero se encuentra disfrutando de unos bonitos días de vacaciones en Sancti Petri; y, con el humor que a ella tanto le caracteriza, ha posado en su cuenta de Instagram de la forma más alocada. La periodista ha compartido con sus más de 600 mil seguidores una imagen en la que podemos verla vestida de la forma más peculiar y repleta de complementos. ¡No le faltaba ni uno! La valenciana ha sacado de la maleta todos y cada uno de los accesorios del verano y ha creado un look que nos ha dejado con la boca abierta. Y es que lo cierto es que no le cabía nada más encima.

Una publicación de lo más divertida

Famosas y amigas como Maribel Verdú, Lydia Bosch y Bibiana Fernández han comentado en la publicación dejando claro que no les ha podido hacer más gracia. Y no nos extraña, la foto no puede ser más ingeniosa. Obviamente, todo se trataba de una broma de la presentadora más viajera, que escribía entre risas «Me liao» y pedía a todos sus fans que le ayudasen a elegir qué complemento ponerse.

Nuria Roca en su día a día sabe cómo vestir para triunfar y ella mejor que nadie sabe cómo combinar las tendencias del momento para crear looks de 10. De hecho, muchos de los complementos que ha usado en la divertida imagen, los ha utilizado en ocasiones anteriores de la mejor forma, en estilismos que no pueden gustarnos más. La compañera de Esty Quesada en Road Trip es una de las presentadoras más estilosas y este, sin duda, uno de los momentazos más divertidos de este atípico verano. Qué bien sientan las risas en estos momentos.