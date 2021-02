Eugenia Martínez de Irujo ha lanzado su nueva colección de joyas junto a Tous, con quien lleva trabajando desde hace años. Estas son nuestras favoritas

Hace ya una larga temporada la que lleva colaborando Eugenia Martínez de Irujo con la marca de joyas de Tous. De hecho la relación de la duquesa de Montoro con la familia es excelente y son muchas las ocasiones en las que la hija de la fallecida Duquesa de Alba le ha mostrado su cariño y su apoyo, además de lucir sus joyas (tanto sus diseños como otros de la marca) en los actos a los que ha acudido o en los días más importantes.

Ahora, Eugenia Martínez de Irujo lanza la nueva colección de joyas dentro del marco de primavera-verano 2021 bajo el nombre de Save, una colección que representa un recorrido por la naturaleza de la mano de ocho animales en peligro de extinción -el oso, la jirafa, el tucán, el león, el elefante, el rinoceronte y el mono- y dos símbolos de África; la cabaña y el árbol de la sabana. Tal y como aseguran desde la propia marca, cada uno de los motivos de esta colección tiene su propia simbología y representa valores con los que la propia Eugenia asegura que se identifica.

Eugenia Martínez de Irujo destinará parte de estos beneficios a una ONG

“Save refleja una parte importante de mí, de lo que soy, de mis recuerdos, de todo aquello con lo que me identifico, me inspira y conmueve. Quienes me conocen bien, a menudo me describen como una persona apasionada. Es cierto, soy una apasionada de la vida, de la familia, de los pequeños gestos que intentan mejorar el mundo, de la naturaleza y, por supuesto, de los animales”, nos cuenta la propia Eugenia Martínez de Irujo tras presentar esta nueva colección de joyas. Siguiendo su estilo hippy, que también era la seña de identidad de su madre, la fallecida duquesa de Alba, esta nueva colección de joyas también impregna ese espíritu aventurero que siempre ha llevado por bandera la propia Eugenia.

Esta colección reivindica el compromiso de Eugenia con la conservación del medio ambiente. De hecho, un 5% de las ventas se destinarán a la ONG WWF España, dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Save está compuesta por collares, pulseras, pendientes y anillos realizados en plata de primera ley vermeil. Algunos de los motivos se presentan combinados con zafiros multicolores y tsavoritas. La podrás encontrar en tu tienda Tous favorita o a través de la página online a partir de este miércoles 17 de febrero. Mientras tanto, nosotros hemos recopilado nuestras 8 joyas favoritas para ir abriendo el apetito. ¿Cuál te gusta más?