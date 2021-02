Aunque últimamente está eligiendo uno modelitos ideales, sin duda, el mejor look que le hemos visto a Anabel Pantoja es este último de Primark.

En tan solo un año, Anabel Pantoja ha pasado de ser una colaboradora más de Sálvame a convertirse en la auténtica estrella del plató. Algo que se debe, indiscutiblemente, a su éxito en redes, donde es ya toda una consagradísima influencer. Algo que a muchos de sus compañeros parece no sentarle demasiado bien, lo que hace que estos intenten sabotear todas y cada una de sus intervenciones. En el programa de ayer, por ejemplo, decidieron requisarle el móvil porque estaba tan pendiente de él que no prestaba atención al programa. Un hecho que no evitó que la sobrina de Isabel Pantoja subiese a su cuenta de Instagram una foto que dejó a sus más de un millón se seguidores con la boca abierta. Y es que la sevillana afincada en Canarias sorprendió a todos con el que probablemente se su mejor look de la temporada. Un estilismo de diez que podemos imitar a un precio de lo más asequible.

¿Estamos ante el mejor look de Anabel Pantoja? Nosotras decimos «Sí»

Se trata de un conjunto de dos piezas en un bonito y elegante color camel que la colaboradora más fashion ha combinado con unas cómodas zapatillas deportivas blancas. Un dos piezas formado por chaqueta midi tipo guardapolvo que ella ha llevado a modo de top sin nada debajo y unos pantalones de pinzas holgados con dobladillo en bajo a conjunto. Dos prendas en un elegante tono crudo que sentaban de maravilla a Anabel Pantoja y que, cuando parecía que no podían gustarnos más, hemos visto que pertenecen a la colección de Primark y nos hemos enterado de su maravilloso precio. ¡Bueno, bonito y, sobre todo, barato!

La chaqueta, que la colaboradora de Mediaset ha llevado cruzada de la forma más acertada, es una novedad de la marca irlandesa y puede ser tuya por tan solo 23 euros. Eso sí, debes tener una tienda Primark cerca, pues por ahora no es posible hacerse con ella a través de la web. Los pantalones, por su parte, aunque tenían un precio inicial de 18 euros, llegaron a estar rebajados 5,49€. Un chollo que, como era de esperar, no duró mucho entre las perchas de sus establecimientos, pues ya está más que agotado. No obstante, te animamos a probar la chaqueta de Anabel Pantoja con unos mom jeans de talle alto, una falda midi o unas leggngs flare de canalé. ¡Tiene mil posibilidades!