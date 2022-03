Este miércoles, Nieves Álvarez ha estado de celebración. La modelo ha cumplido 48 años y ha tenido un plan muy casero (o al menos el que sabemos). Ha salido a pasear a su perrito por las calles de la capital y lo ha hecho como ella solo sabe hacerlo: super estilosa. Nieves Álvarez baja a su mascota a hacer sus necesidades con la gabardina más buscada, que para suerte de algunas todavía está disponible en la web y a mitad de precio. La gabardina o el trench es una de las piezas más usadas en el entretiempo. Sin embargo, en muchos puntos de la Península todavía no nos hemos podido quitar capas (como si fuéramos una cebolla) y seguimos enfundadas en los abrigos de lana o en los plumíferos. Mientras tanto, Nieves presume orgullosa de la gabardina desmontable favorita de las que más saben de moda.

Desde que Burberry diseñara el primer trench, una pieza resistente, impermeable y que otorgara libertad de movimiento para que los soldados pudieran usarla en el campo de batalla durante la I Guerra Mundial, ha sido una de las piezas favoritas por las que más saben de moda y que no pueda faltar en el armario de insiders. Sin embargo, aquel modelo que ha pervivido inalterable al paso de las décadas, también ha dado paso a nuevas piezas reinventadas. En esta ocasión, y aunque no dudamos de que Nieves Álvarez tenga un trench firmado por la marca londinense, ha optado por una a mejor precio y con un plus: es desmontable.

Sí. Habéis leído bien. Cuando leemos que es desmontable lo habitual es pensar que podemos quitarle las mangas y convertirlo en un chaleco. Nada tiene que ver con la prenda estrella del último look de Nieves Álvarez, el primero con 48 años. Se trata de una gabardina en el que se pueda sacar el interior acolchado y convertirla en una prenda más ligera. Por eso, aunque nosotras queramos ponernos un trench envidiamos tanto a la modelo. ¡Y es que el suyo guarda un interior acolchado para cuando los termómetros marcan temperaturas más bajas!

La gabardina que ha elegido Nieves Álvarez la firma Lola Casademunt y es super llamativa ya que tiene detalles de posicionado del logo en blanco y negro en mangas y espalda. El precio de esta pieza era de 229 euros pero afortunadamente para algunas la puedes comprar por 113,50 euros, lo que significa que tiene un rebaja de nada más y nada menos que el 50 %. Decimos afortunadamente para algunas ya que solo está disponible en la web oficial la talla L-XL. La S-M ya está agotada. Y no nos extraña, ya que es una pieza de lo más estilosa.