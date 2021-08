Se ha convertido en una de las prendas más versátiles para el verano. El kimono es la estrella de la temporada, aunque si hay unos que hayan brillado con luz propia en estos meses han sido unos en concreto: los creados por Eugenia Martínez de Irujo.

Las prendas más artísticas

Esta pieza, que encaja lo mismo para un look playero que bien combinada, para un estilismo nocturno, está en el armario de las influencers e instagramers y no falta en sus posados veraniegos. Pero los diseñados por Eugenia han sido especiales, no solo por que tengan su firma, también porque son escasos.

Y es que lo que surgió como una colección limitada con la que dar rienda suelta a esa creatividad que la caracteriza, se convirtió en todo un éxito. Hasta el punto de que las creaciones de la duquesa de Montoro ya se han agotado. Pero quienes han estado hábiles, tienen en sus manos una de esas piezas estrella. Ese es el caso de la actriz Natalia Verbeke, que ha querido lucirlo y mostrarlo a sus seguidores.

Una amistad de años

Quizá haya quien no lo sepa, porque ambas son muy discretas, pero Natalia Verbeke y Eugenia Martínez de Irujo mantienen una gran amistad desde hace ya unos cuantos años, y ha sido Verbeke quien ha querido reflejarla publicando una imagen suya con la codiciada pieza y un texto en el que habla de Eugenia que a ella le ha llegado al alma.

“La conocí hace muchos años. Mucho antes de lo que la gente se pueda imaginar. Y desde el primer día la adoré. Es una de las personas más sencillas y humildes que conozco”, escribe la actriz sobre Eugenia. “Hace poco descubrí tus kimonos. Y creo que ya te lo he dicho, pero no me cansaré de repetírtelo. Han sido la mayor sorpresa de mi 2021. Y mira que te conozco. Pero mantenías ese talento oculto, solo para ti”.

Eugenia se ha mostrado también encantada con la publicación de su amiga asegurando que “siempre te estaré agradecida desde aquel 1 de enero que nos conocimos. Siempre auténtica y de verdad, sin tontería (como me gustan las personas) y cariñosa conmigo, por eso te quise desde el primer día”.

Eugenia subía también la imagen del kimono en la espalda de su amiga, una prenda que, como decimos, ha sido de las más codiciadas del verano y que ya se ha agotado en la web de la diseñadora, donde se vendían en dos versiones, largo y corto.

Y aunque ahora haya que recurrir a las firmas tradicionales para hacernos con una prenda de este estilo para lucir este verano, porque no hay más de los de Eugenia. Pero parece uqe la duquesa está preparando algo. “Estoy segura que aunque los kimonos hayan llegado a su fin, y los que hay en la web son los últimos… para invierno habrá alguna sorpresa nueva y diferente que espero os guste”. Habrá que esperar, pues a ver con qué nos sorprende Martínez de Irujo en la próxima temporada.