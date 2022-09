El nuevo vestido largo, negro y con aberturas de Nagore Robles es una oda a la seducción. Es tan bonito que si tienes una boda este otoño, será tu mejor apuesta de moda para presumir de modelito, ¡y, si te lo propones, hasta podrás opacar a la novia!

Lejos de terminar, las bodas de entretiempo es uno de los momentos más esperados por las invitadas. Sin embargo, encontrar el vestido ideal siempre es un trabajo a fondo. El objetivo es ir guapas, pero sin robarle toda la atención a la novia. La buena noticia es que el vestidazo de gala de la colaboradora de televisión nos sirve de inspiración para lucir perfecta. De hecho, ha demostrado que una apuesta arriesgada, también puede ser elegante. ¡Toma nota!

Nagore Robles ha posado como nunca con un nuevo diseño

Aunque Nagore no fue a una boda, sino que se lo puso para disfrutar del fin de semana, su outfit es el mejor ejemplo para derrochar estilo en un evento tan importante como son las nupcias. Además, al ser todo un ícono de estilo, lleva muchas de las tendencias del año y que las invitadas más modernas no se deben perder si sus eventos son en los próximos meses. En definitiva, es un look sofisticado que también destaca por sexy.

Se trata de un vestido largo hasta los pies, negro y con aberturas en la zona del pecho y del abdomen que es perfecto para una boda de noche y entre sus detalles más importantes destaca un escote cruzado, dejando como resultado un diseño ultra femenino. Por si fuera poco, tiene la espalda descubierta. Es de la tienda ’39A Concept Store’ y cuesta 191 euros.

Este look es el ideal para causar sensación. Finalmente, para poner la guinda, no hay mejor opción que unas sandalias de tacón fino, perfectas para una fiesta en jardín o salón.

¡Copia el look!