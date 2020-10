La reina de corazones es ahora también la reina de las mascarillas. Sus diseños, de lo más elegante, lo dejan más que claro.

No hay duda de que las mascarillas se han convertido un forzado complemento y que, queramos o no, tenemos que incorporarlas a nuestros looks. De igual que vayamos de gala o que salgamos a comprar el pan; este trocito de celulosa debe ir con nosotros en todo momento, como el compañero más fiel. Hay que reconocer que estas piezas, aunque necesarias, no son especialmente bonitas y conseguir combinarlas puede ser un auténtico martirio. Somos plenamente conscientes de que la salud debe ser siempre lo primero y que la ética debe ser más importante que la estética; pero entendemos a la perfección la necesidad de hacerse con una mascarilla que, además de homologada y eficaz, no nos estropee nuestro estilismo. Y ahora, por fin, es posible. No hay más que ver los llamativos y originales diseños que ha llevado Isabel Preysler en sus últimas apariciones públicas para darse cuenta. ¡Mascarillas deluxe de la mano de la mujer más elegante de nuestro país!

Siempre acompaña de Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler ha vuelto a dar una lección de elegancia y buen gusto. Esta vez, gracias a sus mascarillas deluxe. La reina de corazones se ha convertido ahora en la reina de los cubrebocas y no es para menos. La socialité nos ha sorprendido de la forma más grata combinando este peculiar complemento con los vestidos más arreglados pero también con los conjuntos más informales y juveniles, siempre de la manera más oportuna y con diseño de lo más bonito. Y es que ella se niega a perder un ápice de estilo en cualquier circunstancia.

La reina de corazones es ahora también la reina de las mascarillas deluxe

La madre de Tamara Falcó, que parecía haberse bajado del trono para cederle el puesto a su hija, aún quiere ostentar la corona y sus mascarillas no son más que la evidencia de ello. Ya sea para acudir a la apertura de la temporada del Teatro Real, para asistir al homenaje que el Instituto Cervantes rindió a Mario Vargas Llosa o para ver la exposición de Botero en Cibeles; combinada con un llamativo vestido de estampado animal, con un perfecto traje rojo o vaqueros y camisa; Isabel Preysler ha sabido elegir la mascarilla más adecuada para cada ocasión y estilismo, demostrando una vez más que ella es, sin duda, la más elegante de las elegantes.

Mascarillas deluxe a precio low cost. ¿Quieres saber cómo conseguir la tuya? No tienes más que seguir leyendo.