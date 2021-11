Falta menos de un mes para la Navidad y, con su llegada, las ganas de celebrar y de disfrutar de looks cargados de luz, sofisticación y elegancia. Apúntate al brillo, al plateado y los vestidos con aberturas en la pierna como Marta Sánchez y conviértete en la ‘reina de la fiesta’ y deslumbra en tus eventos con familiares y amigos. Con un atuendo así es imposible pasar desapercibida.

El vestido de la cantante es un auténtico espectáculo. Está diseñado por su gran amiga Vicky Martín Berrocal y pertenece a la firma ‘Victoria’. Es muy navideño por su color negro con detalles en ‘glitter’. Su manga abullonada le da un toque romántico y fino. Lo combina con pendientes largos en plata a tono con el conjunto. Una de las peculiaridades de este vestido es que está diseñado para disimular la ‘tripita’ que muchas veces queremos esconder.

El estilismo no solo es ideal para Nochebuena o Nochevieja, es un vestidazo que elevará al infinito cualquier ocasión especial. Fruto de ello es la gran acogida que ha tenido la fotografía en redes, en poco más de ocho horas ha conseguido más de 4.000 me gusta de sus fieles seguidores entre los que destacan la propia Vicky, la cual no ha dudado en resaltar lo guapa que sale la diva del ‘pop’ en la fotografía.

Marta Sánchez deslumbra allá donde va

Está viviendo un momento profesional y personal estupendo. La vida está siendo generosa con ella y, quizás por eso, la cantante está más sonriente y radiante que nunca. Con la celebración de la mayoría de edad de su hija Paula Cabanas, y al pie del cañón con el lanzamiento de su nuevo single ‘Brillar’, es la imagen de la felicidad plena.

Además su corazón está contento desde que está ocupado por el empresario canario Federico León, con quien lleva saliendo tres años y medio. Por amor vive a caballo entre Madrid y Gran Canaria. Aunque la relación va viento en popa, casarse no está en sus planes (de momento).

La cantante no es solo icono del ‘pop’ (lleva 35 años dedicándose al mundo de la música), también es un icono de moda en nuestra país. Para ella es una forma de expresión, por eso defiende cada estilismo con el gran estilo que le caracteriza. Tiene mucha personalidad y eso también se refleja a la hora de elegir prendas. Además, Marta es seguidora de las nuevas tendencias y cada uno de sus looks lo demuestran.