Las dos trabajan como colaboradoras de algunos de los programas más exitosos de Telencinco; ambas han sido (o están a punto de ser) concursantes de Supervivientes; y sus fans en las redes sociales se cuentan en miles. No hay ninguna duda de que Marta López e Isabel Rábago tienen muchas cosas en común pero jamás nos hubiésemos imaginado que sus looks fuesen una de ellas. Las tertulianas, cada una a su manera, enamoran a través de sus modelitos cada vez que pisan el plató en el que trabajan. Marta lo hace con prendas de corte bohemio y estilismos de inspiración rockera; e Isabel, por su parte, apuesta por conjuntos más elegantes, de corte lady y que potencien su figura. Sin embargo, hace unos días la extremeña y la gallega coincidieron en Mediaset (y también en sus respectivas cuantas de Instagram) luciendo dos looks de lo más cañero muy pero que muy similares.

Marta López en el plató de Sálvame e Isabel Rábago en el de Viva la vida, ambas eligieron prendas prácticamente idénticas para crear dos looks muy parecidos que no dejaban indiferente a nadie. Cañeros, arriesgados, ajustados y, por qué no, también muy sensuales, los estilismos de ambas colaboradoras de televisión dejaban claro que, aunque su forma de vestir diste bastante, tiene claros puntos en común. Y este conjunto lo demuestra.

Marta López e Isabel Rábago, dos mujeres y un mismo look muy similar

Se trata de un conjunto de dos piezas formado por unas leggings negras de talle alto y efecto cuero que, además de marcar al completo la silueta de Marta López e Isabel Rábago, presentaban originales detalles plateados. La colaboradora de Sálvame los llevaba repletos de tachuelas y con una cintura asimétrica de lo más original. Por su parte, la colaboradora de Ya es mediodía nos sorprendía con unas leggings con tres cinturones incorporados y originales hebillas. Una pieza que tanto la extremeña como la gallega quisieron combinar con un top en color negro.. El de Marta de manga corta y muy básico y el de Isabel, algo más elegante, con mangas XXL abullonadas y lazada en la cintura.

Marta confió en Poupée, una de sus marcas preferidas, para crear su look mientras que Isabel se decantó por Bimoi, tienda con la que colabora, para enamorarnos a todas. Dos mujeres, dos firmas y dos looks distintos pero muy similares que, sin lugar a dudas, nos servirán de inspiración durante esta temporada. ¡Son muy Olivia Newton-John en Grease!