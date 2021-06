La colaboradora de televisión ha lucido el vestido de rayas multicolor que más nos gusta (y que está a punto de agotar)

Su paso por Supervivientes no ha sido todo lo satisfactorio que ella esperaba. Segunda eliminada del concurso, no pudimos vivir en la isla el esperado enfrentamiento con Alexia Rivas, la que fuera la tercera en discordia del Merlos Place, el triángulo amoroso más polémico del confinamiento, y hemos tenido que esperar a los platós de Mediaset para el deseado cara a cara entre Marta López y la periodista. Marta ha vuelto tan guerrera como siempre, luciendo un bronceado todavía más intenso de lo habitual en ella y sorprendiéndonos con sus looks. Entre los que le hemos visto en los últimos días, nuestro preferido ha sido un vestido de rayas multicolor, que podemos llevar de la mañana a la noche todos los días del verano.

Pasa con casi todas las colaboradoras de los programas estrella de Mediaset como Sálvame, Deluxe o las distintas ediciones de los debates de Supervivientes, prenda que se ponen, prenda que agotan a las pocas horas. Con Marta López también sucede. Si ya agotó el precioso vestido rosa de nido de abeja que se puso en en su primera intervención televisiva a su regreso de Honduras, en el programa Tierra de nadie, ahora está a punto de hacerlo de nuevo con otro vestido ideal.

El vestido que más nos gusta para triunfar en todas las ocasiones este verano

En esta ocasión también ha sido un vestido largo y con un diseño muy parecido al de su vuelta. De rayas multicolor en azul, verde, rosa y maquillaje, con tirantes con lazo y el cuerpo de nido de abeja, nos recuerda mucho a los vestidos que llevábamos en la infancia y que ahora vuelven a ser tendencia total.

Es el modelo Ronda de la firma DLABwoman y tiene un precio de 39,95 euros, pero como todo lo que se ponen las estrellas de Telecinco, solo queda ya una existencia.

Un vestido ligero, cómodo, muy favorecedor y todoterreno. Lo puedes llevar en cualquier momento del verano. Ideal para ir al trabajo, para salir por las tardes e incluso para las relajadas cenas de este tiempo, pero también para meter en tu maleta de vacaciones y solucionar tus looks de playa.

Los complementos que nunca fallan para acompañar los looks de esta temporada

Además, eligió los mejores complementos posibles para el look. Unas cuñas altas de pulsera con tiras cruzadas en el empeine de esparto, y un bolso de rafia con asas y detalle de cuero en el frontal. Ambas también son de la tienda DLABwoman. Las sandalias tienen un precio de 34,95 y el bolso de 29,95 euros (este último también a punto de agotarse porque solo queda uno en la web).