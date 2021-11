En la noche de ‘Sábado deluxe’, Marta López ha vuelto a triunfar con su elegante estilismo. La colaboradora de ‘Sálvame’ se volvía a ver las caras con Belén Rodríguez en su reaparición en televisión después de haber pasado por quirófano tras romperse la tibia y el peroné y para el tenso momento apostaba por el mejor look ‘total black’. Un conjunto que no ha pasado desapercibido para sus seguidores y que ha levantado pasiones.

Marta López acierta con su cómodo look en negro donde las plumas han sido las grandes protagonistas. En concreto, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha apostado por un conjunto de dos piezas de la firma Dlab, una de sus marcas favoritas. Se trata de una falda de fiesta de tubo con detalles de plumas que se ajustaba a su cintura y resaltaba su figura y una blusa de satén a juego también con retales de plumas. El conjunto también lo puedes encontrar en la firma en tono burdeos y apto para todos los bolsillos.

Un look de lo más elegante, además de cañero, que venía a la perfección para la noche que le tocó vivir a la colaboradora en el programa de Telecinco. Para completar el estilismo, además de unas medias transparentes para paliar el frío, Marta López lució unas sandalias de tacón abiertas. También de la misma firma. Este look total en negro es apto para todos los momentos y ocasiones y muy favorecedor. Las plumas son la tendencia de este otoño, transforman todo lo que tocan y dan un aire sofisticado a cualquier prenda. La colaboradora de ‘Sálvame’ es consciente de ello y no ha tardado en apuntarse con este estilismo.

Marta López y su apuesta de todo al negro

Lo cierto es que Marta López sabe que siempre acierta con todos sus look de ‘total black’. Para el programa de las noches del fin de semana lleva prendas muy festivas, con brillos, escotes y pedrerías, mientras que en el diario la vemos con estilismos más casual, pero siempre con su toque personal. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos sorprende con el look más sobrio y sencillo, que es el que más nos gusta.