Estamos dando los últimos coletazos al invierno y ya vemos cómo todas las famosas poco a poco nos están adelantando las tendencias de la primavera. A punto de quitarnos los abrigos y las parkas, llega la chaqueta de entretiempo que más vas a ver, y lo mejor de todo, que vas a adorar porque lo tiene todo para triunfar. Es versátil, todoterreno y rejuvenece tus looks. Sí, estamos hablando de la bomber, esa chaqueta a medio camino entre el estilo aviador y el college, que se va a colar entre las tendencias que más vas a ver en el street style. Maribel Verdú ya ha sido de las primeras que se han apuntado a ella con un look rapero, que le quita varios años de encima.

La actriz es una confesa apasionada del mundo de la belleza, pero también está entre nuestras celebrities más estilosas. Lo vimos con su maravilloso vestido con el cuerpo metalizado de Alberta Ferretti, en la pasada alfombra de los Premios Goya, y en su día a día con los looks más casual, Así ha sido su último estilismo, con una bomber de manga corta de piel con elásticos en el cuello y la cintura, jersey negro, pantalón de chándal y sneakers. Como complementos, un gorro de lana y las clásicas gafas de sol Wayfarer, de Ray Ban. Más deportiva imposible, pero a la vez su chaqueta hace que el estilismo se eleve y se convierta en pura tendencia.

Maribel Verdú se adelanta a las tendencias de la primavera con su bomber

Han sido muchas las firmas que han subido a las pasarelas la bomber, como prenda esencial de sus colecciones para esta primavera. Desde Prada a Givenchy pasando por Dsquared2, las hemos visto en su versión oversize, cropped o en efecto piel, porque todas las fórmulas son válidas.

Sin la formalidad de las blazer, las bomber son las mejores aliadas si lo que buscas es un look con rollazo y una imagen más fresca. Por eso te decimos que debes incluirla ya en tu lista de compras de esta primavera. Encaja con todo, desde los vaqueros a las faldas midi y mini o los pantalones sastre. El juego de contraste harán tu look mucho más especial.

Sigue deslizando porque te mostramos algunas de las propuestas a las que no vas a poder resistirte.