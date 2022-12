Este martes, la Reina Letizia ha inaugurado la Sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles, con el objetivo de promocionar “el español y la difusión de la cultura en español en la costa oeste de Estados Unidos, donde la presencia hispana es especialmente significativa”, tal y como recoge el real decreto que lo autoriza. Tras la inauguración, la monarca ha compartido un breve encuentro con representantes de la cultura en español de Los Ángeles, entre los que se encontraba María Valverde, quien ha llegado junto a su marido, Gustavo Dudamel. Siempre muy discreta y sencilla, la actriz no ha querido robarle protagonismo a la Reina Letizia y ha escogido un vestuario sencillo, sobrio pero acorde con la ocasión.

Se trataba de una inauguración de mañana, por lo que los tiros largos y los vestidazos de infarto estaban completamente descartados. Mientras que la Reina se ha decantado por un vestido midi en blanco y un abrigo en camel firmado por Carolina Herrera, María Valverde ha optado por la sobriedad de un clásico pero infalible traje negro. Derrochando elegancia y feminidad sin grandes excesos, la popular actriz ha combinado a la perfección un sastre con una blusa de seda en azul marino.Sin lugar a dudas, un dos piezas es una de las opciones más recurridas por nuestras famosas para no fallar con sus estilismos.

El traje de dos piezas de María Valverde es la opción perfecta para la Navidad

María Valverde no quería fallar en su encuentro con la Reina Letizia ni tampoco robarle protagonismo ni eclipsarla. Por este motivo, no dudó en elegir de su vestidor este sastre que combina una americana de corte recto y tres cuartos con bolsillos vistos y un pantalón de talle alto, ajustado y con el bajo ligeramente acampanado. Una apuesta segura a la que le ha añadido una envolvente camisa azul marina con botones a juego y unos zapatos de ante negros. Sin más florituras ni más detalles, María Valverde ha vestido perfecta para una ocasión pero sin querer acaparar el protagonismo. Sin embargo, esta es una de nuestras apuestas favoritas para las fiestas que se aproximan. Una opción con la que no fallar esta Navidad es el clásico pero infalible traje negro.