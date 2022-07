El verano es para lucir color y más este año, en el que los tonos flúor han vuelto a instalarse en nuestros armarios. Las tendencias de esta temporada se resumen en: colores vibrantes, flores maxi o mini, drapeados, cut out... Y hemos encontrado un vestido que ha aunado todas las tendencias y, como no podía ser de otra manera, ya lo tiene María Pedraza.

La actriz siempre nos sorprende en todas las alfombras rojas con looks impecables de última moda. Se atreve con todo y siempre sale airosa. En esta ocasión, la novia de Alex González ha elegido un vestido precioso, muy juvenil, fresco y veraniego, que es todo tendencia. Es un diseño de la firma Carnaby, una prenda muy moderna que ha combinado de la forma más clásica.

María Pedraza ha combinado su vestido más veraniego con una blazer de estilo boyish

El vestido mini tiene unas bonitas mangas cortas abullonadas con lazada de sujeción y un escote pronunciado con un pecho estructurado con la tela plisada, muy chic. Además, dos grandes aberturas en la cintura dan paso a una espalda al aire con tiras cruzadas muy trendy. La falda corta del vestido esá cortada al bies, muy fluida, perfecta para la silueta de escándalo de María.

Estos vestidos con tantas aberturas y tan cortos son ideales para la temporada de verano. ¿Cómo lo combinamos? Muy fácil, usando el método de María, que consiste en robarle del armario la americana negra a tu chico, tu padre o tu hermano y ponértela sobre los hombros. Esta idea de «robar» prendas masculinas e incorporarlas en tu look se llama estilo boyish, que pueden ser perfectamente prendas femeninas con un corte más masculino, ¡la moda no tiene género! María le ha dado un toque más elegante a su blazer negra con un broche en la solapa. Y el resultado no puede ser mejor

Por último, para coronar el estilismo, ha elegido unas sandalias doradas con unos altísimos tacones anchos con hebilla en el tobillo y listo.

Desliza para ver el look completo de María Pedraza y cópiaselo sin miedo para cualquiera de las fiestas o eventos especiales que tengas a la vista. ¡Vas a triunfar seguro!