Ayer la revista 'Yo Dona' organizaba una fiesta por todo lo alto con motivo del comienzo de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid (MBFWM), que tendrá lugar en el pabellón Ifema desde el 15 hasta el 19 de febrero. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, muchos de los rostros conocidos de nuestro país se dieron cita en este evento que tuvo lugar en el club Fortuny. Entre las vips que se dejaron ver en el photocall se encontraban Esmeralda Moya, Mar Saura, Desiré Cordero, Sonia Ferrer, Marta López Álamo... Todas ellas disfrutaron de música en directo, delicioso jamón, dulces irresistibles y buenísimos cócteles.

Sin embargo, para estar hablando de una fiesta que da la bienvenida a la semana de la moda, los looks de las invitadas no tuvieron ningún quorum. Pudimos ver grandes aciertos y, también, tremendos errores. Desde vestidos drapeados a todo color, pasando por monos ajustados que no dejan nada a la imaginación, hasta conjuntos efecto piel que bien podrían funcionar para ir a la oficina. ¡Hubo de todo!

Mar Saura, la invitada protagonista que acaparó todas las miradas

Mención especial merece Mar Saura. La modelo acudió a la fiesta enfundada en un diseño rojo repleto de lentejuelas, con bajo asimétrico y aberturas laterales de lo más atrevidas. Un vestido firmado por Alexandre Vauthier que, a pesar de ser una opción muy arriesgada, la convirtió en el centro de todas las miradas y en una de las invitadas más impresionantes. ¿Su precio? 2.980 euros. Para completar su estilismo, la empresaria apostó por unas sandalias a juego con plataforma y una sencilla pulsera de brillantes.

Otra de las invitadas que tampoco pasó desapercibida fue Desiré Cordero. La modelo presumió de tipazo con un ajustadísimo mono largo con transparencias de la firma Pinko. Lo combinó con unos salones negros con pulsera y un collar dorado con maxi eslabones. ¿Cómo colofón final? Una blazer empolvada con solapas satinadas.

