La modelo no nos da tregua, este verano no ha dejado ni un momento de regalarnos los mejores estilismos para cada ocasión. Para su viaje a la preciosa localidad francesa de Antibes, ha llenado su maleta de ropa de lo más chic, alguna que ya le habíamos visto antes. Mar Flores ha rescatado una falda estampada de Dolce & Gabbana que ya le vimos en sus vacaciones del año pasado en Venecia. Nosotras te traemos algunas faldas largas tan coloridas como la suya para que puedas recrear su look a un precio más asequible. No te pierdas nuestras sugerencias.

Una maxi falda con estampado de flores y mucho vuelo es la perfecta para inmortalizar un posado frente al tremendo paisaje de la Costa Azul. La modelo no tiene ningún reparo en volver a mostrarnos looks tan espectaculares como este. Si un outfit funciona ¿por qué no repetirlo?

Mar Flores siempre combina su falda estampada con una camisa lisa en color blanco o beige

Esta temporada las faldas midi han estado más en alza que las faldas largas, aunque son un clásico de verano que no puede faltar en ningún armario. Los estampados de flores, en cambio, se han reducido considerablemente. La moda de las flores ha sido sustituida por sus hermanas pequeñas heredadas del estilo retro las flores mini. Es por ello que nos puede costar más encontrar una falda con las mismas características que la de Mar. El suyo es un modelo descatalogado de Dolce & Gabbana que solo se puede encontrar en tiendas de segunda mano o en subastas. Su precio rondaba en su día los 1.000 euros, aunque es posible que ahora se haya duplicado.

Mar Flores ha combinado su falda con una camisa blanca básica de Tom Ford. Para sus pies ha elegido unas sandalias planas de tiras blancas con detalles dorados de la misma firma que encajan a la perfección con la parte superior del look.

Desliza para ver el estilismo completo de Mar Flores y descubre nuestras sugerencias más baratas. Ojo, las hay hasta de 4 euros.