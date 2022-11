En los últimos años, la forma de consumir moda ha cambiado y muchas mujeres, entre ellas famosas, están apostando por la sostenibilidad. Gloria Camila opta, en ocasiones, por alquilar modelitos para eventos importantes, como en su última aparición con este vestidazo de gala que es perfecto para cualquier noche de fiesta o para ser la reina de las fiestas navideñas.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha derrochado estilo con un espectacular vestido lleno de brillo al que todas podemos acceder con facilidad. La prima de Rocío Flores, haciendo alarde de su indiscutible buen gusto, posó recientemente con un majestuoso look repleto de lentejuelas. Una pieza que ha adquirido gracias a la famosa tienda de alquiler de vestidos y accesorios de fiesta conocida como ‘La más mona‘, una de las principales plataformas de alquiler de looks de invitada en España.

Lo mejor de esta plataforma es que cuenta con el asesoramiento de estilistas. Además, si no te gusta alquilar a ciegas, puedes acercarte a alguna de sus showrooms físicos (tienen tiendas en Madrid, Murcia, y Valencia) o pedirlo directamente online y probártelo tranquilamente en casa durante un día, y si no te convence un mensajero se encarga de recogerlo. Así de sencillo. ¿Un plus? No solo tiene vestidos de fiesta, también tocados, pamelas y accesorios de todo tipo.

El vestido de fiesta de Gloria Camila es perfecto para estas fiestas

Una propuesta en la que, por cierto, nos cautivó con su maravillosa puesta en escena en uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid. En el esquinazo de la tienda de Hermès, en el hotel de lujo Four Seasons de la capital, Gloria posó radiante con este vestido largo, de cuello cerrado y manga larga, cuajado de brillos y lentejuelas hasta los pies y que se puede alquilar a través de la web de moda sostenible. Esta plataforma permite alquilar prendas de fiesta durante 4 días, por los que pagas entre 49 y 120 euros. Además, la web también ofrece la posibilidad de comprar las piezas si así lo deseas.

Para combinar el vestido, la joven optó por unos zapatos de tacón, y una cartera de mano plateada. Aunque en la foto qno se aprecia con facilidad, por la mención que hace en la descripción del post, se intuye que Gloria combinó su estilismo con joyas de Customima, una firma de joyas personalizadas. En cuanto al peinado, optó por la melena suelta y lisa.

El look, en definitiva, ha sido un completo acierto. Así lo confirman los comentarios que ha recibido en su publicación. «Guapa no, lo siguiente», «Estás preciosa el vestido es espectacular» o «Qué maravilla de vestido», son algunos de los comentarios que se leen bajo la imagen que nosotras te dejamos AQUÍ.

De vuelta a la moda, su vestido de gala es una prenda cómoda y refinada para llevar con elegancia.