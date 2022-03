La expectación por los looks que Lydia Lozano exhibe en ‘Sálvame‘ es máxima. No solo porque tiene un estilo personal muy definido, sino porque también sabe cómo quitarse años de encima con trucos dignos de una experta en moda como ella.

Entre sus prendas fetiche están los blusones con estampados originales, los vestidos túnica que aúnan tendencia y comodidad, y pantalones amplios de inspiración boho y diseños geométricos. En cuanto a las tonalidades, es amante de las de las prendas en colores vibrantes y gracias, precisamente, a los estilismos llamativos que luce, nunca pasa desapercibida en el plató.

Lydia Lozano apuesta por un vestido túnica a todo color

Si tuviéramos que definir en tres palabras el nuevo vestido favorito de Lydia, diríamos que es optimista, alegre y… ¡Muy divertido! Es más, es perfecto para esta primavera 2022. Aunque hemos dicho -en otras ocasiones- que los tonos pastel también son tendencia este año (y además sientan fenomenal), los colores potentes son los que acaban colándose en nuestro armario cuando llega el buen tiempo. Por eso estamos segura de que el suyo va a arrasar.

La periodista ha optado por un vestido amplio, de estética oversize, en azul fuerte sobre un fondo de dibujos geométricos en color naranja y verde. Lo ha combinado con unos salones en color verde oliva, pero puedes decantarte por sandalias bajas o hasta incluso unas deportivas si quieres estar más cómoda.

Se trata de un diseño perfecto para cuando llega el bueno tiempo, de absoluta tendencia, puesto que se llevan mucho vestidos túnica con diseños geométricos abstractos. Es suyo es el modelo ‘Tanzani‘ de la firma española Koker y tiene un precio de 59 euros. Es una prenda que tiene un fuerte potencia rejuvenecedor porque al ser tan llamativa ayuda a iluminar el rostro. Y si estás en tus días de ánimo más bajo o no has descansado lo suficiente, impregnará tu look de energía y buenas vibras.

¿Por qué es perfecto para mujeres de más de 50 años?

Aunque las tendencias se actualizan cada temporada, las mujeres que han cruzado el umbral de los cincuenta años ya conocen con convicción las características de su cuerpo y qué patrones son los que más le favorece.

Sin embargo, hay ‘tips’ que nunca fallan. El vestido de Lydia es ligeramente suelto, lo que hará que se sienta cómoda con él. Al mismo tiempo, al ser amplio permite ocultar aquellas partes complicadas que no se quieren exhibir. Además, su estampado dota a la prenda de un carácter juvenil muy favorecedor. Y su largo, por encima de la rodilla, es elegante y sofisticado.