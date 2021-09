La joven ha triunfado con su arriesgado y brillante look en una de las noches más fashion de la capital. Así ha sido su estilismo.

Dentro del marco de la Mercedes Benz Fashion Week, la semana de la moda más esperada de la capital, anoche se celebró uno de los eventos más fashion de la capital. Una fiesta en la que los famosos más estilosos (y exitosos) del panorama nacional se reunían en un mismo espacio para celebrar la moda española y aplaudir las últimas creaciones de los grandes diseñadores que hay en nuestro país. Un evento por cuyo photocall pasaron multitud de rostros conocidos que, luciendo sus modelitos más arriesgados y sorprendentes, posaban ante las cámaras para darnos un pequeño adelanto de lo que se llevará durante la próxima temporada. Una de ellas (y quizás la más atrevida de todas) fue Lucía Rivera, que optó por un vestido tan brillante como corto y llamativo para esta noche en la que se celebraba la moda en mayúsculas.

Lucía Rivera deslumbra con su look más arriesgado

La hija de Blanca Romero siempre que acude a un lugar suele ser una de las invitadas más discretas, pues suele apostar por prendas sencillas y de cortes clásicos. Sin embargo, para salir a celebrar en la noche más fashion de Madrid, la joven quiso arriesgar y mostrarnos a todas su lado más desenfadado. Algo que consiguió gracias a un maravilloso vestido mini repleto de lentejuelas negras. Una pieza de escote asimétrico con una manga al hombro de lo más sensual que, cubierto en elegantes paillettes negros, creaba un efecto femme fatale de lo más alucinante. Combinó la prenda con unos pendientes de brillantes negros en cascada y unos botines de media también en negro. Una combinación al más puro estilo rock & roll que convertía a Lucía Rivera en una de las invitadas más atrevidas de la noche.

Así ha sido la noche más fashion de la capital

No obstante, la modelo e influencer no fue la única en enamorarnos a su paso por el photocall. Y es que fueron muchos los rostros conocidos los que nos lograron conquistar en la noche más fashion de la capital. Entre las famosas más arriesgadas encontramos a Jedet o a Lola Rodríguez, protagonistas de Veneno, la serie española más exitosa a nivel internacional. O Miri Pérez, ganadora de Masterchef, o María Valverde, reconocida actriz, que apostaron por la elegancia más clásica a través de sofisticados looks. A la vista está (o, si no, desliza un poquito más abajo) que anoche hubo estilismos de todo tipo. ¡Y estos son nuestros favoritos!