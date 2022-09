La Reina Isabel II, una de las mujeres más influyentes y mejor vestidas del mundo, ha fallecido a los 96 años de edad en su residencia de verano en Escocia. La Reina más longeva, que hace tan solo unos meses celebraba su Jubileo por sus 75 años al trono, ha muerto a causa de los problemas de salud derivados de su edad. Durante su trayectoria en el trono ha sido considerada como un icono de estilo, reconocida por las revistas de moda más prestigiosas. Durante sus siete décadas como reina, sus looks han estado marcados por colores llamativos, sombreros, bolsos de mano y siluetas que marcaban las tendencias. También ha sido fiel a la combinación de abrigo y vestido, que han hecho de ella una de las mujeres mejor vestidas desde su juventud.

Existen diferentes factores que definen el estilo de la Reina Isabel siendo uno de los grandes protagonistas los estilismos monocolor. La soberana ha apostado en gran parte de sus eventos y actos institucionales por los looks de un solo color. No hay tonalidad que ella no haya llevado. Se fueron convirtiendo en una seña de identidad y en su vestidor guarda diseños de todos los tonos: desde la gama más atrevida en colores anaranjados o amarillos; hasta los más sobrios, en azul marino o incluso verde. A pesar de esto, siempre que el acto en sí lo permitía ha elegido los colores vibrantes y llamativos.

La Reina Isabel II ha sabido combinar como nadie los accesorios

Además, la Reina Isabel II ha sido gran amante de los accesorios. En su inimitable estilo destacan los pañuelos que protegían su cabellera y que los lucía en sus salidas por el campo en Windsor y Escocia; sombreros de diferentes tamaños y siempre a juego con la vestimenta; bolsos de asa corta y zapatos a juego con tacón bajo y adornos en el empeine e incluso los collares de perlas.

Angela Kelly ha sido la estilista de la Reina desde hace más de un cuarto de siglo (y la encargada de sus icónicos looks), además de una de sus personas de confianza. En el año 2019 lanzó su propio libro ‘The other side of the coin’ o ‘El otro lado de la moneda’ donde desveló todos los secretos inéditos del estilismo de la Reina Isabel. Os mostramos algunas claves del estilismo de la Reina Isabel II.