La actriz sigue disfrutando de sus vacaciones en Marbella donde la hemos visto con un look que tenía a los complementos como grandes protagonistas

Después de convertirse en la gran protagonista de la Gala Starlite y celebrar su 43 cumpleaños junto a su pareja, Miguel Torres, y unos amigos, Paula Echevarría continúa disfrutando de sus vacaciones en Marbella. Unos días de playa, sol y relax pero sin descuidar nada sus looks.

En su regreso a las alfombras rojas la actriz volvió a demostrar que es una auténtica estrella con su maravilloso vestido (también rojo) palabra de honor de Jorge Vázquez, pero, además, en su día a día encontramos a pocas celebrities que siempre vayan tan impecables como ella.

En la localidad de la Costa del Sol está desplegando toda una colección de minivestidos cada uno más ideal que el otro. El último ha sido un vestido blanco con bordados y la falda tipo pareo, de Cool The Sack, una de sus marcas favoritas. Sin duda es el color del verano y el más favorecedor para potenciar el bronceado, que en el caso de Paula es muy intenso, aunque en esta ocasión nos hemos fijado en los complementos que acompañan su estilismo para una mañana de paseo al lado del mar.

La combinación preferida de Paula Echevarría

Una de las combinaciones favoritas de Paula Echevarría (y de la gran mayoría de las influencers) es elegir prendas de marcas low cost tipo Zara, Mango, H&M o Stradivarios o medias como para propia Cool The Sack y Fetiche Suances, dos de sus preferidas, con los complementos de las primeras firmas. Su armario está repleto de clásicos y últimos modelos de Chanel, Dior, Gucci... tanto de bolsos como zapatos, aunque especialmente de los primeros. En su último look marbellí ha vuelto a hacer el mismo mix.

Paula eligió dos de los complementos preferidos de las influencers y que más estamos viendo desde el verano pasado. A los pies las sandalias Oran de Hermès en negro, uno de los regalos que recibió por su 43 cumpleaños el pasado 7 de agosto, y en la mano el Dior Book Tote de pata de gallo en blanco y negro. Completó el look con un Canotier beige con cinta negra de ala ancha. El pequeño problema para copiarle el look reside en el precio, porque mientras que las sandalias valen 485 euros, el bolso tiene un precio de 2.500. Algo más asequible es el sombrero de 86 euros. La suma total de sus accesorios: 3.074 euros.

Aunque no se lo podamos copiar sí podemos inspirarnos con los complementos en la versión low cost porque realmente nos ha encantado su look de la cabeza a los pies.