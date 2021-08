Después de Marbella las vacaciones de Paula Echevarría siguen en Asturias. Allí la hemos visto con otro de sus estupendos looks

La actriz está disfrutando de su verano más especial. El pasado 11 de abril nació su hijo Miguel, fruto de su relación con Miguel Torres, y en él está totalmente volcada. Tras pasar unos días de vacaciones en Marbella, también con su hija mayor, Daniella, los cuatro pusieron rumbo a Asturias para seguir con el descanso y, de paso, celebrar con su gente su 44 cumpleaños. Paula Echevarría no se pierde nunca su cita veraniega en su pueblo natal, Candás, donde lleva una vida muy tranquila y, como el resto de los mortales, no se libra de ir al supermercado. Eso sí, ella lo hace con el mismo estilo de siempre y luciendo los complementos más chic. En esta ocasión ha sido su bolso, el mejor aliado para su perfecto look.

Ya sabemos que los vestidos largos de estilo boho son un acierto seguro. Aunque cada verano haya otras prendas tendencia, con uno de estos vestidos siempre vas a lograr un look perfecto. Paula ha elegido un vestido hasta los pies fluido, de manga larga. con botones delanteros y falsos volantes desde debajo del pecho, en un estampado geométrico azul. Un vestido muy cómodo y favorecedor, al que además le ha añadido unos complementos 10.

Un look perfecto, con el bolso más especial

Paula sabe de la importancia que tiene elegir los complementos adecuados y no ha fallado. Para empezar un fajín de cuero, ideal con el rollo del vestido, unas palas planas, también de cuero, porque para recorrer los pasillos del súper y empujar el carrito la comodidad es esencial, y el bolso más especial.

La actriz tiene una auténtica colección de bolsos de las primeras firmas, tanto los modelos icónicos como los últimos lanzamientos. Para completar su estilismo en su día de compras eligió el bolso bombonera Dior Wicker. Un diseño elaborado en mimbre natural tejido a mano con una bolsa interior con el el motivo Dior Oblique en jacquard azul y cierre con un cordón ceñidos, además, va adornado con una franja bordada con el logo de la firma y una bandolera ancha, con el mismo diseño.

El bolso nos encanta, porque se sale de los clásicos capazos que no dejamos de ver todos los verano, el «pequeño» problema es su precio de 3.900 euros.

Su cumpleaños más especial

Paula disfruta en Asturias de toda su familia, a la que este año pasado debido a la pandemia no ha podido ver tanto con le gustaría. Junto a todos ellos ha soplado las velas de su 44 cumpleaños el pasado 7 de agosto, en un momento único: «Quién me iba a decir a mi que iba a cumplir los 44 habiendo sido madre de otro retoño hace menos de 4 meses…». La propia Paula reconocía que «a veces la vida te sorprende». Eso sí, añadía que no podía estar «más agradecida» en este momento. «Gracias vida!».