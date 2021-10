Pilar Rubio y Sergio Ramos ya están instalado en París, y desde allí la presentadora ha compartido sus primeras imágenes paseando por la ciudad. Este este es el look que ha elegido para ello y contiene una prenda muy original.

Parecía que el asunto se retrasaba, pero Pilar Rubio y Sergio Ramos ya están instalados en París. Y desde allí, la presentadora ha compartido sus paseos por las calles de la cuidad y lo ha hecho con una prenda cuyo color es bastante llamativo.

Un tono distinto para el otoño

La presentadora se ha decantado por una gabardina. Es una prenda bastante habitual especialmente en esta época del año. Pero Pilar, acostumbrada siempre ha darle su propia personalidad a sus estilismos, en lugar de decantarse por los tonos habituales, como grises, topo o negro, ha preferido meterle un toque de color.

El resultado es una prenda de color berenjena que no es fácil de encontrar. No sabemos la procedencia de su trench, pero sí que no abundan las prendas de esas características. Eso sí, su elección puede servir a las más atrevidas como fuente de inspiración para combinar de manera original sus prendas de entretiempo.

Combinaciones discretas y a todo color

Si queremos rebajarlo un poco, lo ideal es combinarlo con negro o incluso blanco, pero si nos atrevemos con los colores más vibrantes, entonces habrá que combinarla con sus colores complementarios: verde botella o naranja.

Aunque suene estrambótico, esta mezcla funciona tan bien que hace ya unas cuantas temporadas Gucci sacó un par de vestidos con estos colores que vimos a varias famosas, desde Carlota Casiraghi a Sara Carbonero pasando por Jennifer López.

En el caso de Pilar, la gabardina es oversize y bastante larga, por lo que acapara todo el protagonismo en las fotos y es muy complicado ver con qué lo ha conjuntado, pero dado el aspecto relajado que mantiene en las fotos y su peinado, probablemente sea un estilismo acorde, con ropa cómoda.

Paseos por su nueva ciudad de residencia

Estas son algunas de las primeras imágenes que comparte la presentadora de París desde que se mudara a la cuidad del amor. La llegada fue in extremis, porque según contaba ella misma, les había costado encontrar una casa, pero ahora ya tienen todo para esta nueva etapa en su vida.

La presentadora parece estar encantada con su nueva ciudad de residencia aunque, por motivos laborales vaya a estar viajando constantemente de vuelta a España. Es aquí donde continúa vinculada a ‘El Hormiguero’ y donde se desarrollan la mayoría de las campañas en las que participa. Así que, como bien dijo antes de irse, la seguiremos viendo mucho por aquí.