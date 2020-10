La sorpresa ha llegado en Asturias y el gran cambio de la princesa Leonor. Su estilismo de hoy ya nos dice que el gran salto en su estilismo es un hecho

La agenda de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía continúa en Asturias en la edición de los Premios Princesa de Asturias más atípica. Ayer llegaron a Oviedo y directamente fueron a visitar en la Fábrica de Armas de La Vega las instalaciones de ‘LAFPABRICA. Fábrica de Premios’, organizadas con motivo del certamen para ensalzar la figura y la obra de los galardonados con distintas actividades dirigidas a todos los públicos.

Hoy es el gran día en el Principado. Aunque no tendremos la alfombra azul en el Teatro Campoamor, donde a lo largo de las 39 ediciones anteriores se han entregado estos prestigiosos galardones, y será el Salón Covadonga, dentro del Hotel de La Reconquista, donde tenga lugar el acto. Pero antes hemos vuelto a ver a don Felipe y doña Letizia junto a sus hijas recibiendo en audiencia a los presidentes de los jurados, a los miembros de los patronatos Princesa de Asturias y Fundación y a los premiados de este año en el Patio de Los Gatos del mismo hotel.

Y volvemos a examinar los estilismos que han lucido la princesa Leonor y la infanta Sofía tras el aperitivo de ayer. La heredera nos sorprendía en su aterrizaje en Oviedo con un look que nos dejó bastante descolocadas, y no por feo. Pero el vestido verde Mango con la chaqueta oversize (quizás demasiado) de Carolina Herrera no nos terminó de encajar. Sin embargo, al abrigo negro con botonadura de perlas a juego con las bailarinas, de Pretty Ballerinas, de la hija menor de los Reyes no le pudimos poner ni la más mínima pega.

El look definitivo de Leonor

La sorpresa ha llegado cuando hemos visto a la princesa Leonor entrar en el salón de las audiencias subida a sus primeros zapatos de tacón. Unos salones negros de ante con tacón de carrete de cuatro centímetros, de Pretty Ballerinas (195 euros), que suponen el paso definitivo en su vestuario de los looks de niña a los de adulta, como ya vimos en la Fiesta Nacional. Estábamos esperando este día y por fin ha llegado. La heredera ha elegido el acto más importante de su agenda del año para este cambio definitivo en su imagen.

En cuanto al vestido, estrenó un diseño de gasa beige con topos negros, abotonado en la zona del pecho, de manga larga rematada en volantes como los tres de la falda, fruncido en la cintura y con cuello mao con lazo, de Poéte. Es el modelo Mirta y tiene un precio de 59,90 euros.

Nos encanta la elección, con un aire boho y romántico tan de moda, pero que con los zapatos de salón le dan el toque serio que requiere la ocasión. A diferencia del controvertido estilismo de ayer, hoy solo podemos decir que Leonor ha superado el examen con la nota más alta.

Por su parte, la infanta Sofía ha dejado todo el protagonismo a su hermana mayor y ha optado por un perfil bajo. Ha lucido un vestido camisero en granate ligeramente acampanado, de manga larga, con cinturón con hebilla, de Mango (39,99 euros), y unas manoletinas beige, de Pretty Ballerinas.

El acto central de estos tres días en los que la Familia Real visita el Principado llega con la entrega de los galardones. Todos los ojos volverán a centrarse en la Princesa de Asturias, que preside sus premios por segundo año, y también en el estilismo que lucirá en la que es su cita más importante de todo el año en su agenda oficial.