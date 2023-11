Laura Matamoros es 'influencer', colaboradora de programas, hija de Kiko Matamoros, y, por último pero no menos importante, un referente de estilo para mujeres de todas las edades. Sus fotografías con looks nos sirven de inspiración a muchas, así como también sus apariciones en televisión o los 'photocalls' que protagoniza en alfombras rojas y eventos.

En su guardarropa podemos encontrar modelitos de todo tipo, desde vestidos 'low cost' a piezas de diseñador apostando por nombres cada vez más importantes en el mundo de la moda como Redondo Brand. Además, ha vuelto a la televisión para presentar la sección 'Las redes de Laura' dentro del programa 'Vamos a ver, donde plasma su estilo desenfadado y un tanto moderno.

En definitiva, la joven es una fuente inagotable de inspiración en lo que a moda se refiere. Así que, no es de extrañar que se haya convertido en una de las protagonistas de la última colección de fiesta de Mango. Por eso, antes de que lleguen las fiestas navideñas, hemos seleccionados varios looks favoritos de Laura que no podemos dejar pasar bajo ningún concepto.

La colección de fiesta de Mango está pensada para arrasar en estilo: Laura Matamoros nos descubre sus favoritos

Empieza la cuenta atrás para la llegada de las fiestas navideñas y las colecciones de fiesta de nuestras tiendas favoritas están colmadas de prendas y complementos que son una verdadera oda al buen gusto. Hemos fichado lo mejor de la nueva colección de Mango, gracias a la última sesión de compras de Laura Matamoros.

¿Qué se va a llevar esta Navidad según el estilo de una 'influencer'? En su propuesta destacan los vestidos con brillantes, las blusas de satén y los accesorios decorados con 'stress' que parecen de lujo. La idea es arrasar con propuestas para brillar en la recta final del año.

Para empezar, Laura nos ha dejado sin palabras después de enseñarnos este vestido colmando de brillo y elegancia. Se trata de un modelo que destaca por estar decorado con 'strass', con una preciosa abertura en la espalda que le da un toque de sensualidad y lo hace ideal para una noche de fiesta. Además, tiene el cuello drapeado, no tiene mangas y queda ajustado para resaltar la figura. Es fácil de combinar, lo que lo convierte en una prenda clave, lo puedes usar con zapatos de tacón altos y complementos minimalistas para conseguir un look sofisticado. Otra de sus bonanzas es que hay una amplia variedad de tallas para elegir, desde la desde la XS hasta la L, y su precio es de 79.99 euros.

Laura se prepara para Navidad con esta blusa de satén de Mango y un cinturón que parece de lujo

¿Tienes una comida o cena de empresa a la vista? Lo único que necesitas para dar a tu estilismo un toque más glamuroso, es una camisa blanca de satén. No sólo podrás llevarla con un pantalón vaquero sino que es realmente versátil y combinable con todo tu armario. El cuello es redondo y queda muy elegante. Tiene mangas largas y hombreras, y un escote en la espalda muy sexy. Además, el corte es recto y resulta muy cómoda de llevar. Está agotada (temporalmente) y tiene un precio de 45,99 euros.

Laura también nos ha descubierto el cinturón perfecto para dar un aire sofisticado a nuestros estilismos más básicos. Más allá de marcar la cintura, su cinturón parece sacado de una tienda de lujo. Por eso, y tomando en cuenta que los cinturones son un básico imprescindible, estomas ante la compra perfecta. Se trata de una opción muy final que no aprieta nada y es máxima tendencia. Se trata de un precioso diseño en color plata cargado de aplicaciones que parecen cristales y tan versátil que se puede combinar con unos jeans o con una falda de fiesta. Un modelo cuyo precio es de 29,99 euros.

Y lo ha combinado con un pantalón de color negro metalizado y un jersey de tipo cárdigan con 'brilli brilli'. Un toque de glamour perfecto y con el que demuestra una vez más la importancia de los complementos.