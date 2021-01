Filomena y las gélidas temperaturas han convertido a Laura Madrueño en la chica de moda de Mediaset. Y nosotras nos hemos enamorado de su estilo

La tormenta Filomena y las gélidas temperaturas que estos días tienen congelada a más de media España han convertido a Laura Madrueño en uno de los rostros más familiares de Mediaset. Forma parte del equipo habitual de informadores del tiempo, pero durante estos días se ha paseado por los distintos espacios de la cadena, desde El programa de AR a Sálvame, para contar a los espectadores la situación meteorológica. Pero además de estar muy atentas a sus predicciones, también nos ha llamado la atención su estilo… ¡que nos ha encantado!

Gran deportista

Vital, solidaria, su gran pasión es el deporte, en general, y el buceo en particular. Laura Madrueño no concibe la vida sin estar en contacto con la naturaleza, quizá por eso, dar el tiempo en Telecinco encaja tan bien con su carácter: “Llegué por casualidad. Estuve muchos años trabajando en la redacción de informativos detrás de las cámaras y mi primera prueba fue para deportes. Finalmente, el destino quiso que acabara aquí”.

De hecho, tiene una productora, Weare Water Films, con la que realiza documentales y ponencias comprometidos con la conservación de los océanos.

Laura Madrueño, de cerca

¿Se han cumplido tus sueños profesionales?

¡Ni mucho menos! Pero no puedo pedir más, estoy haciendo lo que verdaderamente me apasiona y creciendo mucho profesionalmente.

¿Y los personales?

Creo que los personales nunca dejarán de crecer.

¿Cuál es tu asignatura pendiente?

Terminar la carrera de Filosofía, que estudié a la par con Comunicación Audiovisual.

¿Cuál es tu mayor virtud? Y un defecto.

Soy muy sensible, aprecio las pequeñas cosas de la vida. Un defecto, mi indecisión.

Un momento inolvidable de tu vida.

Mi primer encuentro buceando a pulmón con ballenas, aquel día me estalló el corazón.

¿Qué te enamora de una pareja?

Que sea detallista y que se sumerja conmigo donde haga falta.

Si no te dedicaras a lo que haces, ¿qué hubieras elegido?

Estuve a punto de estudiar Biología marina y no descarto hacerlo en un futuro. Probablemente estaría trabajando cerca del mar.

¿Crees que has cometido muchos errores?

Sí, pero sin ellos no sería lo que soy ahora, lo importante es todo lo que he aprendido en el camino.

¿Qué es lo que más te cuesta perdonar?

Tengo mala memoria, soy poco rencorosa.

¿Qué tal te manejas con las labores del hogar?

¡Adoro cocinar y comer bien! Mi familia es muy cocinillas. Me encanta el marisco pero, en general, cualquier guiso hecho con cariño en casa. También me encanta la jardinería. Pasar la aspiradora ya es otro cantar.

¿Hay alguien a quien admires o que te gustaría conocer?

Me encantaría charlar con la exploradora Sylvia Earle, mujer pionera en el mundo del buceo.

Los hobbies

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Deporte, tocar la guitarra, cuidar mi huerto y escaparme al mar.

¿Qué deportes practicas?

Natación a diario. Hago también yoga, atletismo, buceo, trekking, esquí…

¿Dónde te gusta desconectar?

En el fondo del mar o en las cumbres de la Sierra de Gredos.

¿Cuáles son los valores básicos de tu vida?

Constancia, ilusión, trabajo y pasión por las cosas.