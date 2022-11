No tenemos ninguna duda de que este 2022 va a ser bautizado como el año de las bodas. Los meses de verano alcanzaron cifras récord, tanto es así que no había habido tantas celebraciones desde hace 40 años. Pero ojo, porque este otoño también apunta maneras.

Es muy probable que si tienes una boda pronto, ya estés a la caza del vestido perfecto que te convierta en la invitada más elegante. Pero recuerda que siempre tienes que seguir las normas básicas del dress code: no se puede vestir ni de blanco ni de negro, no se debe llevar un vestido largo a una boda de día y, mejor, no apuestes por estampados o mezclas demasiado llamativas, para no robarle el protagonismo a la novia.

Dicho así parece fácil, pero sabemos que encontrar el look de invitada ideal no es una tarea sencilla. ¿La buena noticia? Tampoco es misión imposible. De hecho, puede que Laura Madrueño te solucione el tema fácilmente. Y es que la chica del tiempo más conocida de Telecinco se ha ido de boda con un vestido de lo más estiloso y favorecedor (y a lo mejor se lo acabas copiando).

Laura Madrueño acierta con el vestido de invitada más chic del otoño

La presentadora ha triunfado en el enlace de unos amigos con un vestido de la firma Coosy. ¿Quieres más detalles? Se trata de un diseño de color verde, confeccionado en tejido satinado, que destaca por su cuello redondo y sus mangas abullonadas con puños elásticos. Además, también cuenta con un volante asimétrico en el bajo que derrocha movimiento y frescura. ¿Su precio? 180 euros.

A estas alturas, seguro que también tienes claro que los accesorios son clave para elevar cualquier vestido de invitada. Por ello Laura Madrueño ha completado su look con una pulsera tipo brazalete de la firma Yanes Young y unas originales botas altas de tacón. ¿Como colofón final? Un bolso de asa larga en tono granate. ¡Sigue bajando para verla!