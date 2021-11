«Soñaré con este vestido», unas palabras con las que Laura Escanes ha dejado claro que tenía intención de brillar durante una noche de fiesta. La mujer de Risto Mejide se ha inspirado en una de las grandes divas de la música para dejar a todos con la boca abierta. Lo ha hecho gracias a un espectacular ‘naked dress’ que nos hace viajar en el tiempo y recuperar uno de los estilismo más icónicos de la mismísima Rihanna.

Si la cantante se atrevió con este vestido de transparencias en 2014, la ‘influencer’ ha lucido uno muy similar con motivo de una fiesta de disfraces de temática circense que ha reunido a muchos rostros conocidos. El diseño lo firma Ze García y se trata de un estilismo confeccionado en tejido de red con cristales de Swarovski, escote halter y espalda descubierta.

Un look solo apto para mujeres muy atrevidas. La catalana lo ha llevado con guantes en el mismo tejido y pañuelo en la cabeza. También ha portado una boa de plumas de avestruz y unas sandalias transparentes. «Ayer me creí @badgalriri Riri. A ver si se me pega algo de ella», ha bromeado Laura Escanes a través de sus redes. Han sido muchos los seguidores que han reaccionado a este estilismo inolvidable. Entre los comentarios han destacado los siguientes: «Espectacular, «Diosa», «brutal».

Un estilismo que ya es historia

La ‘influencer’ ha apostado en esta ocasión por recrear el diseño que llevó la cantante en la ceremonia de entrega de los CFDA Fashion Awards celebrados en el Lincoln Center de Nueva York. Una gala que tuvo lugar en el año 2014 en la que fue elegida Icono del año. Su look más sexy hasta el momento causó un gran revuelo. No solo eso, también marcó un antes y un después sobre la alfombra roja.

A partir de entonces muchas celebrities empezaron a arriesgar con un ‘naked dress’. El de Rihanna estaba confeccionado por el diseñador americano Adam Selman y dejaba muy poco a la imaginación. El vestido pronto dio la vuelta al mundo y copó titulares en distintos puntos de planes. También llevaba una multitud de cristales de Swarovski, un total de 230.000.

Dos años después de que brillara con esta look que ya es historia, la de Barbados reveló que se arrepentía de un solo detalle. Nada menos que de la única prenda interior que lucía y así lo confesó en declaraciones a la edición estadounidense de la revista Vogue explicando el motivo por el que no usó sostén. «¿Te imaginas el vestido CFDA con sostén? Me cortaría el cuello. Ya quería hacerlo por usar un tanga que no deslumbraba. Ese es el único arrepentimiento que tengo en mi vida», afirmó ante la sorpresa del periodista que la estaba entrevistando.